„Die Weisse Weste“ von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und das „Phrasenschwein“ helfen: 35.000 Euro gehen an die well:fair Foundation und deren Entwicklungszusammenarbeit in Ostafrika

Spendenbetrag wurde jetzt im „STAHLWERK Doppelpass“ übergeben

Ismaning, 27. Mai 2024 – Beeindruckende Hilfe für ein wichtiges Projekt: Neven Subotic, Ex-Profi von Borussia Dortmund und Union Berlin, hat im „STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1 am Sonntag einen 35.000 Euro-Scheck von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss für die well:fair Foundation entgegengenommen. Seit 2012 schafft die Foundation, die vor kurzem von „Neven Subotic Stiftung“ in well:fair umbenannt wurde, die Grundlage für Bildungschancen, Selbstbestimmung und Zukunftsperspektiven, baut unter anderem Brunnen und sanitäre Anlagen in Ostafrika. SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 haben in den vergangenen Jahren über die Kooperation „Die Weisse Weste“ regelmäßig die Stiftungsarbeit mit stattlichen Summen unterstützt. Die aktuelle Spendensumme setzt sich zum einen aus 6.500 Euro aus der Aktion „Die Weisse Weste“ zusammen. Basis für die in dieser Saison vergebenen „Weissen Westen“ sind die Zu-Null-Spiele der Bundesliga-Torhüter, die jeweils mit 50 Euro der Initiative zugutekamen. Hinzu kommen rund 27.500 Euro aus dem „Phrasenschwein“, zugrunde liegen hier Spenden der Zuschauer und das Phrasengeld. Zudem stockte SCHÖNER WOHNEN Polarweiss den Betrag auf volle 35.000 Euro auf.

Neven Subotic: „Sauberes Trinkwasser bedeutet Leben und ist ein Menschenrecht“

Neven Subotic nahm die Spende aus den Händen von Christian Beeck, Leitung Brandmanagement SCHÖNER WOHNEN-Farbe, entgegen. Er freute sich und erklärte: „Sauberes Trinkwasser bedeutet Leben und ist ein Menschenrecht. Trotzdem haben viele Menschen keinen Zugang dazu. Wir arbeiten täglich daran und sind sehr froh darüber, dass sich unsere Spender*innen dafür einsetzen, den Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen in Ostafrika zu realisieren. So wird die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben mit Gesundheit, Bildung und einer selbstbestimmten Zukunft gestärkt. Mit ‚Doppelpass‘ und SCHÖNER WOHNEN-Farbe haben wir Unterstützer an unserer Seite, die sich seit sechs Jahren nachhaltig engagieren. Diese treue Verbundenheit ist enorm wichtig und hat bereits Tausenden von Menschen zu ihrem Menschenrecht verholfen.“

Über well:fair Neven Subotic gründete am 16. November 2012 die „Neven-Subotic-Stiftung“, die mittlerweile unter dem Namen well:fair bekannt ist. Bislang konnte die Stiftung in den drei Projektländern Äthiopien, Kenia und Tansania über 500 Projekte realisieren – bestehend aus Brunnen und Sanitäranlagen in Gemeinden und Schulen. Weitere 120 Projekte befinden sich derzeit in Bearbeitung. Insgesamt hat well:fair bisher rund 200.000 Menschen einen sicheren und langfristigen Zugang zu WASH (englisch: „water, sanitation, hygiene“) geschaffen. Bis 2025 ist das Ziel, dieses Menschenrecht für 300.000 Menschen zu realisieren.

Anerkennung für starke Torhüter-Einsätze SCHÖNER WOHNEN Polarweiss belohnt zudem Lukas Hradecky von Bayer 04 Leverkusen als besten Bundesliga-Keeper mit den meisten „Weissen Westen“ mit 7.500 Euro sowie Timon Weiner vom Aufsteiger Holstein Kiel als den besten Keeper der 2. Bundesliga mit 2.500 Euro. Die Beträge werden im Nachgang zur Pokalübergabe an von den Gewinnern ausgewählte gemeinnützige Projekte gespendet.

Über SCHÖNER WOHNEN-Farbe

In strategischer Allianz mit „SCHÖNER WOHNEN“ – Europas größtem Wohnmagazin – wurde eine Premium-Marke für Farben und Lacke geschaffen: SCHÖNER WOHNEN-Farbe. Diese Marke verbindet auf einmalige Weise die Wohn- und Einrichtungskompetenz der Zeitschrift SCHÖNER WOHNEN mit der Farbkompetenz von J. D. Flügger. Permanente Qualitäts- und Prozesskontrollen vom Rohstoffeingang bis zur Auslieferung sorgen dafür, dass alle Produkte von SCHÖNER WOHNEN-Farbe stets höchste Ansprüche erfüllen. Denn die Qualität und Gebrauchstauglichkeit der Produkte steht an erster Stelle. Die technischen Eigenschaften der Produkte sind speziell auf die Verarbeitungsanforderungen der Do-it-Yourselfer eingestellt. So gelingen die Renovierungen und die Verwender können stolz auf das Ergebnis sein. www.schoener-wohnen-farbe.com

Über SCHÖNER WOHNEN Polarweiss

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss ist der Deckkraft-Champion von SCHÖNER WOHNEN-Farbe – eine Profi-Innenwandfarbe, mit extremer Deckkraft. Mit der Rezeptur mit Spritzfrei-Formel gelingt ein Streichen ohne oder nur mit wenigen Farbspritzern, was durch die ILF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben bestätigt wurde. Polarweiss ist dabei nicht nur einfach aufzutragen, sondern auch äußerst ergiebig. Auf einem glatten und normal saugenden Untergrund reichen zehn Liter Farbe für eine Fläche von bis zu 85 Quadratmetern. SCHÖNER WOHNEN Polarweiss ist sowohl lösemittel- und weichmacherfrei als auch frei von Konservierungsmitteln, wodurch Polarweiss auch für Allergiker geeignet ist. Die sehr gute Deckkraft wird regelmäßig durch den TÜV Rheinland bestätigt und das Magazin ÖKO-Test hat Polarweiss in der Ausgabe 05/2022 mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet. SCHÖNER WOHNEN Polarweiss wird seit 2022 in einem Eimer aus Recycling-Kunststoff angeboten. Polarweiss ist vielen Sportfans auch durch die Premium-Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey Bund bzw. der Eishockey-Nationalmannschaft bekannt. www.polarweiss.com

