HIER ist bei der Heim-EM die #EUROphorie zuhause: SPORT1 feiert die UEFA EURO 2024™ zusammen mit prominenten Werbepartnern

- Sehr hohe Nachfrage zur Fußball-Europameisterschaft: SPORT1 Business und MAGIC SPORTS MEDIA gewinnen zahlreiche Kunden für Premium-Werbeumfelder

- fenster.com, Europas Nr. 1 für Fenster und Türen online, wird Titelsponsor von „Der fenster.com EM Doppelpass“

- SPORT1 Business gewinnt mit New Balance globale Sportartikelmarke als Neukunden

- Zudem sind auch Lidl, Telekom, Coca-Cola, ERDINGER, Strauss, Pneuhage, travelite und Camp David mit an Bord

Ismaning, 12. Juni 2024 – Noch zwei Tage bis zum Kick-off für das Fußball-Event des Jahres – SPORT1 entfacht die #EUROphorie und präsentiert sein Angebot für die Europameisterschaft in Deutschland zusammen mit vielen namhaften Partnern. Die Vermarktungs-Unit SPORT1 Business und MAGIC SPORTS MEDIA, der iGaming-Vermarkter der SPORT1 MEDIEN Gruppe, haben für die UEFA EURO 2024™ zahlreiche Werbekunden gewonnen: Der Online-Spezialist für Fenster und Türen, fenster.com, wird Titelsponsor von „Der fenster.com EM Doppelpass“. New Balance wird als Neukunde erstmals auf SPORT1 integriert. Auch Lidl, Telekom, Coca-Cola, ERDINGER, Strauss, Pneuhage, travelite und Camp David nutzen die Premium-Werbeumfelder zur Heim-EM auf Deutschlands führender Sportplattform für ihre Kampagnen.

fenster.com baut seinen Markenauftritt im Sportbereich aus und wird während der fünf EM-Ausgaben Titelsponsor von „Der fenster.com EM Doppelpass“. Sein Engagement verlängert der Online-Marktführer für Fenster, Türen und Sonnenschutz auch auf den Digital-Kanälen von SPORT1 – unter anderem in Podcasts und den Social-Media-Kanälen. Vom 16. Juni bis zum Finale am 14. Juli wird „Der fenster.com EM Doppelpass“ auf dem #Dopa-Stammplatz jeweils sonntags live ab 11:00 Uhr mit Moderator Florian König, den Co-Moderatorinnen Katharina Kleinfeldt und Ruth Hofmann, Experte Stefan Effenberg und prominenten Gästen im Free-TV ausgestrahlt sowie im Livestream auf SPORT1.de und der SPORT1 App übertragen.

Philipp Neuffer, Inhaber und Geschäftsführer von fenster.com: „Die Vorfreude auf die Heim-EM steigt – zusammen mit den Fans blicken wir gespannt auf das Mega-Event dieses Jahres hier bei uns vor der Haustür. Für alle Themen, die die Fußballnation bewegen, ist Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1 die große Bühne. Wir sind stolz darauf, unsere Marke fenster.com als Titelsponsor im ‚EM Doppelpass‘ reichweitenstark beim fußballbegeisterten Publikum zu platzieren – im TV und mit Verlängerung auf den Digital-, Audio- und Social-Media-Plattformen von SPORT1.“

Mit New Balance hat SPORT1 Business eine globale Sportartikelmarke als Neukunden gewonnen: New Balance wird auf den Digital-Kanälen von SPORT1 mit Homepage-Events zu den Vorrundenspielen der deutschen Nationalmannschaft sowie mit Pre-Rolls und Bumper Ads bei den Highlight-Clips auf SPORT1.de und der SPORT1 App prominent inszeniert.

Lidl präsentiert die Highlight-Clips ebenfalls mit Pre-Rolls – und nutzt das EM-Werbeumfeld auf SPORT1 im Rahmen der offiziellen Partnerschaft von Lidl bei der UEFA EURO 2024™, die unter dem Motto „We‘re On Your Team“ läuft.

Die Telekom als offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024™ bewirbt auf der nativen „SPORT1 empfiehlt“-Fläche die Fußball-Europameisterschaft 2024 bei MagentaTV mit allen EM-Spielen.

Auch ERDINGER ist bei der Heim-EM auf SPORT1 mit von der Partie und bei den Highlight-Videos mit Bumper Ads integriert – die Brauerei feiert das Turnier mit den Fans und zeigt ihren „Das große ERDINGER Sommermärchen“-Clip auf SPORT1.de und in der SPORT1 App im Umfeld der Highlight-Zusammenfassungen der Spiele. Zudem ist die Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu mit ihrer Marke Erdinger Weißbier Getränkepartner beim „EM Doppelpass“. „Nach unserer erfolgreichen Kooperation im Rahmen der Darts-WM freuen wir uns, das Engagement mit SPORT1 auszubauen. Der ‚EM Doppelpass‘ bietet die ideale Plattform, um während der EURO in Deutschland zur besten Weißbier-Zeit am Sonntagmittag unser Weißbier einem breiten Publikum zu präsentieren. Es werden spannende Fußballwochen, die wir gern begleiten“, so Wolfgang Kuffner, Gesamtleiter Marketing bei der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu.

Coca-Cola nutzte die Social-Kanäle von SPORT1 bereits im Vorfeld des Turniers für sein Format „Real Talk“: Unter dem Titel „Barrierefreiheit & Inklusion im Sport – Welche Verantwortung tragen Sportverbände und Partner?“ fand am 16. Mai in Berlin eine prominent besetzte Talkrunde statt, die auch auf dem SPORT1 YouTube-Channel und auf der LinkedIn-Seite von SPORT1 live übertragen wurde. Coca-Cola ist bereits seit 1988 offizieller Sponsor der UEFA und auch in diesem Jahr Partner der UEFA EURO 2024™.

Die reichweitenstarken Formate „EM Doppelpass“ und „EM Aktuell“ belegt travelite, eine führende deutsche Marke für Reisegepäck, Rucksäcke und Taschen aus Hamburg, mit Cornersplits zur Bewerbung ihrer Produkte für die anstehende Sommerferienzeit. Bereits bei der Frauenfußball-WM im vergangenen Jahr hatte travelite auf SPORT1 geworben.

Die Fashion-Brand CAMP DAVID wird auf SPORT1 als Marke und mit dem CAMP DAVID Soccer Masters 2024 am 22. und 23. Juni beim EM Fan-Fest auf dem Kennedyplatz in Essen, einem Fußballturnier für Freizeitmannschaften, über TV, Digital und Social Media im EM-Umfeld integriert – inklusive Live-Schalte im „EM Doppelpass“ mit den CAMP DAVID Testimonials Thomas Helmer und Steffen Baumgart. Am Finaltag der Europameisterschaft wird auf SPORT1 im Free-TV dann eine abschließende „EM Fan-Reportage“ ausgestrahlt, in der die Fashion-Brand integriert wird. Die Marke CAMP DAVID gehört zu dem familiengeführten Modeunternehmen CLINTON mit Sitz in Hoppegarten bei Berlin.

Die Pneuhage Unternehmensgruppe bucht zur EM exklusiv das SPORT1 Bühnenprogramm „Doppelpass on Tour“ für ein exklusives Special Event: Am 19. Juni lädt Pneuhage ausgewählte Top-Händler anlässlich des Spiels Deutschland gegen Ungarn zu einem „Doppelpass on Tour“-Handels-Event mit Public Viewing nach Hausen in der bayerischen Rhön ein – vor Ort sind in der Talkrunde Moderator Thomas Helmer, Mario Basler, Peter Neururer, Maik Franz und Winnie Schäfer. Zur Pneuhage Unternehmensgruppe gehören Pneuhage Reifendienste, Ehrhardt Reifen + Autoservice und First Stop mit deutschlandweit 160 Niederlassungen.

Mit Strauss wurde, wie bereits am 17. Mai veröffentlicht, eine umfangreiche Werbe- und Location-Partnerschaft vereinbart: SPORT1 sendete den „Doppelpass Spezial – Der EM-Countdown“ am vergangenen Sonntag, 9. Juni, live aus dem STRAUSS ALEA RESORT in Bad Orb, das in diesem Monat feierlich eröffnet wird. Für den „Doppelpass“ nutzte Strauss auch seinen Status als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™: Im ALEA RESORT warteten auf die Talkrunde neben Highend-Hospitality und hochkarätigen Gästen die EURO-Trophy sowie das EM-Maskottchen Albärt.

Darüber hinaus engagieren sich in den EM-Umfeldern auf SPORT1 auch zahlreiche Sportwettanbieter, darunter NEO.bet, Tipico und Interwetten.

Stefan Obstmayer, Chief Sales Officer (CSO) der Sport1 GmbH: „Wir bieten unseren Werbekunden und Mediaagenturen vor und während dieses Mega-Events die maximale #EUROphorie – ob im TV, auf SPORT1.de und der SPORT1 App, mit unserem Podcast-Portfolio oder unseren Social-Media-Kanälen! Die Heim-EM inszenieren wir mit unseren informativen und meinungsstarken Formaten wie dem ‚fenster.com EM Doppelpass‘, ‚EM Aktuell‘ und unserer umfangreichen Berichterstattung auf allen Plattformen – inklusive der Highlight-Clips aller 51 EM-Spiele.“

Matthias Reichert, Chief Commercial Officer (CCO) der Sport1 GmbH: „Mit der EM auf SPORT1 untermauern wir unseren Ruf, über alle Plattformen individuelle und innovative Markeninszenierungen zu bieten. Wir sind mit unseren crossmedialen Werbeumfeldern ganz nah dran und in permanenter Interaktion #mittendrin bei den Fußballfans. Ich danke unseren Werbepartnern für das Vertrauen in uns und unsere reichweitenstarke Berichterstattung – gemeinsam freuen wir uns auf eine erfolgreiche Heim-EM und drücken der Nationalmannschaft ganz fest die Daumen!“

#EUROphorie auf Deutschlands Sportplattform Nr. 1: So begleitet SPORT1 die UEFA EURO 2024™ auf seinen Plattformen – inklusive aller Spiele und aller Tore

Die Heim-Europameisterschaft bedeutet für SPORT1 mehr als einen Monat lang Fußball-Feiertage im Zeichen der #EUROphorie: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform berichtet bereits im Vorfeld und natürlich während der UEFA EURO 2024™ umfangreich im TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie seinen Audio- und Social-Media-Kanälen – inklusive Highlight-Videos aller 51 EM-Spiele auf seinen Digitalplattformen, damit die Fans keinen großartigen Moment auf und neben dem Platz verpassen.

Neben dem „EM Doppelpass“ liefert das News-Format „EM Aktuell“ vor und während der EM regelmäßig alle wichtigen Infos, Highlights, Stimmen und Hintergründe zum wichtigsten Turnier des europäischen Fußballs. Als Moderatoren sind Jochen Stutzky, Hartwig Thöne, Lili Engels, Anna Dollak und Ruth Hofmann im Einsatz. Bis einschließlich 14. Juni laufen an den Werktagen von Montag bis Freitag Ausgaben live ab 19:30 Uhr. Während der EM wird das News-Magazin live ab 23:15 Uhr gesendet, an spielfreien Tagen kommt in der Regel noch eine „EM Aktuell“-Ausgabe live ab 19:30 Uhr hinzu.

Das digitale Angebot: Bei allen Spielen vor Ort, Podcasts, Meinungsformate und EM-Newsletter

Ganz nah dran und topaktuell: So sieht zur UEFA EURO 2024™ die Coverage auch auf den digitalen Plattformen von SPORT1 aus. Bei allen Spielen werden SPORT1 Reporter vor Ort im Stadion sein, Chefreporter Stefan Kumberger und Reporter Manfred Sedlbauer berichten aus dem deutschen Quartier, außerdem bespielen sie weiterhin die Podcasts „Die Bayern-Woche“ und „Die Dortmund-Woche“ mit allen wichtigen Infos zu den Nationalspielern und ihren Klubs. Der exklusive SPORT1 Kolumnist Holger Badstuber ordnet aktuelle Brennpunkte ein. Hinzu kommen das digitale Talkformat „2 nach 10″ und der EM-Newsletter. Auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 stehen Fan-Engagement und Bewegtbildangebote im Mittelpunkt. Die SPORT1 Crew mischt sich unters Fußballvolk und berichtet analytisch und meinungsstark aus dem eigenen Social-Media-Studio.

