SPORT1 ENTFLAMMT FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE: TÄGLICHE HIGHLIGHT-CLIPS AUF DEN DIGITALEN PLATTFORMEN ZEIGEN DIE GRÖSSTEN MOMENTE

Ismaning, 25. Juli 2024 – 329-mal geht es bei den Olympischen Spielen Paris 2024 um Gold, Silber oder Bronze – SPORT1 lässt die Fans alle großen Momente noch einmal miterleben dank täglicher Highlight-Clips auf seinen digitalen Plattformen. Das Supersportjahr findet nach der Heim-Europameisterschaft im Fußball nun seine Fortsetzung in den Wettkämpfen der weltbesten Athlet:innen. Für die Highlight-Rechte hat die SPORT1 GmbH von Warner Bros. Discovery Sublizenzrechte erworben. SPORT1 plant die tägliche Veröffentlichung eines bis zu zweiminütigen Highlightclips auf SPORT1.de und in der SPORT1 App. Die Clips lassen sich jederzeit kostenlos abrufen. SPORT1 begleitet darüber hinaus die Olympischen Spiele umfangreich auf seinen digitalen Kanälen und Socia-Media-Plattformen. Deutschland hofft unter anderem in den Teamwettbewerben im Basketball, Hockey und Handball sowie in den Einzelwettbewerben im Bahnradfahren, Rudern und Reiten auf Medaillen.

SPORT1 ist für das nächste Jahreshighlight im Sportkalender bestens vorbereitet: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird über die Olympischen Spielen Paris 2024 umfangreich auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf seinen Audio- und Social-Media-Kanälen berichten. Ganz klar: Von der Eröffnungsfeier am Freitag, 26. Juli, bis zum großen Schlussakt am Sonntag, 11. August, liegt der Fokus auf den Olympischen Ringen. Die beiden SPORT1 Reporter Holger Luhmann und Jonas Nohe sind in Frankreich vor Ort, begleiten die Wettbewerbe hautnah und liefern viele Hintergründe, Interviews und Stories. Das Social-Media-Team von SPORT1 wird die Olympischen Spiele mit all ihren emotionalen Momenten feiern und so die Vielfalt des Sports informativ und unterhaltsam auf die verschiedenen Plattformen bringen.