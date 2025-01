DIE ERFOLGREICHSTE KOCH-TV-SHOW DER WELT KOMMT ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND! GESUCHT WIRD DEUTSCHLANDS BESTER HOBBYKOCH: „MASTERCHEF“ STARTET AM 24. FEBRUAR AUF SPORT1

Ismaning, 30. Januar 2025 – Auf der Suche nach dem besten Hobbykoch der Nation – bei „MasterChef Germany“! Ab 24. Februar präsentiert SPORT1 die weltweit erfolgreichste Koch-TV-Show – in der Regel montags bis mittwochs sowie freitags ab 20:15 Uhr im Free-TV. In dem international etablierten und vielfach preisgekrönten Kochformat stellen ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche vor der prominent besetzten und fachkundigen Expert:innen-Jury – bestehend aus Mike Süsser, Robin Pietsch sowie Felicitas Then – ihr ganzes Können unter Beweis.

Mike Süsser ist ein passionierter Spitzenkoch, der seit vielen Jahren in der TV-Branche tätig ist. Seine berufliche Laufbahn zog den 54-Jährigen in der Vergangenheit unter anderem in die USA, nach Spanien sowie in die Schweiz. Zudem brachte er bereits zahlreiche Kochbücher heraus: „Leidenschaftliche Hobbyköchinnen und -köche gehen in einem elektrisierenden Wettkampf an ihre Grenzen – das macht für mich ‚MasterChef Germany‘ aus. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.“