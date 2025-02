Nach dem großen Finale geht das spektakulärste Fashion-Duell der Welt in die nächste Runde! SPORT1 präsentiert die 2. Staffel von „My Style Rocks“ ab 3. März

Prominent besetzte Expert:innen-Jury mit einem aufregenden Neuzugang: Harald Glööckler, Larissa Marolt, Sandra Bauknecht und das neue Jurymitglied Natascha Ochsenknecht bewerten die zehn Kandidatinnen

Nachfolgerin von Theresia Fischer gesucht: Wer wird Deutschlands stylischste Frau?

Die 2. Staffel des international erfolgreichen Fashion-TV-Formats „My Style Rocks“ mit Moderatorin Gülcan Kamps – ab dem 3. März in der Regel montags bis freitags ab 16:45 Uhr und sonntags ab 17:30 Uhr im Free-TV

_____________________________________________________________________________________________________

Ismaning, 28. Februar 2025 – Nach dem Triumph von Theresia Fischer in der Final-Gala der ersten Staffel geht das große Fashion-Abenteuer „My Style Rocks“ ab kommenden Montag, 3. März, in die nächste Runde! In der zweiten Staffel des spektakulärsten Fashion-Duells der Welt wird wieder die stilvollste Frau Deutschlands gesucht. Um zu gewinnen, sind Kreativität, Entschlossenheit und ein tiefgehendes Verständnis für Mode gefragt. Erneut werden Harald Glööckler, Larissa Marolt und Sandra Bauknecht die Teilnehmerinnen bewerten – als neues Jurymitglied stößt die Designerin und Moderatorin Natascha Ochsenknecht in die Runde der Mode-Expert:innen. Nur wer die prominent besetzte Jury mit einzigartigen Looks überzeugen kann, wird Deutschlands stylischste Frau. Wer schafft es, sich mit einem besonderen Modebewusstsein und seinem unverwechselbaren Kleidungsstil gegen die anderen Kandidatinnen durchzusetzen und tritt in die Fußstapfen von Model und Reality-Entertainerin Theresia Fischer? Präsentiert wird auch die zweite Staffel von „My Style Rocks“ von Moderatorin Gülcan Kamps – montags bis freitags ab 16:45 Uhr und sonntags ab 17:30 Uhr im Free-TV auf SPORT1!

_____________________________________________________________________________________________________

„My Style Rocks“: Das spektakulärste Fashion-Duell der Welt geht in die 2. Runde

Die erste Staffel hat eindrücklich gezeigt, den Titel der stilvollsten Frau Deutschlands zu erlangen, ist keine leichte Aufgabe. Bei „My Style Rocks“ wird den zehn Kandidatinnen auch in Runde zwei wieder alles abverlangt. Das „Fashion Battle“ stellt nicht nur das Stilgefühl der Kandidatinnen, sondern auch ihre körperliche Ausdauer und ihre mentale Belastbarkeit auf dem Laufsteg auf die Probe. Jede Woche müssen sich die Fashionliebhaberinnen aufs Neue mit extravaganten Outifts und individuellen Looks beweisen.

Die zehn Teilnehmerinnen erhalten für jede Woche ein Einkaufsbudget, um durchdachte Stilkompositionen zu entwerfen, mit denen sie ihre Konkurrentinnen in den Schatten stellen. Jeden Tag werden sie ihre Outfits vor der Jury präsentieren, die ihre Pläne für den Tag widerspiegeln: Vom Casual Date im Café über anspruchsvolle Business-Termine bis hin zu einer Club Night – der Jury erläutern sie ihre Wahl und ihre Inspirationen. Nach der Präsentation ihrer Outfits werden die Kandidatinnen nach einem Punktesystem von den Mode-Expert:innen sowie von den anderen Kandidatinnen auf der Grundlage ihrer Kreativität, ihrem Auftreten und ihrer Übereinstimmung mit dem Thema des Tages kommentiert und bewertet. Am Ende der Woche, am letzten Gala-Tag, wird ihnen ein bestimmtes Thema vorgegeben – wie zum Beispiel „Red Carpet Glam“, „Bollywood Extravaganza“ oder „Feather Fantasy“ – und die Kandidatinnen müssen ihr Aussehen entsprechend auf Top-Niveau bringen. Die Mühe um elegante Styles lohnt sich, denn die Wochengewinnerin wird mit einem Geldpreis belohnt – und die endgültige Siegerin der Staffel darf sich am Ende nicht nur über den Titel der stilvollsten Frau Deutschlands freuen, sondern erhält darüber hinaus auch den Hauptpreis.

Bei „My Style Rocks“ haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Entwicklung der Kandidatinnen im Laufe der Wochen zu verfolgen und zu sehen, wie sie ihren Sinn für Mode und ihre Persönlichkeit mit ihren Outfits immer besser zum Ausdruck bringen. Außerdem lernen sie neue Tipps kennen und lassen sich von ihrem Sinn für Mode inspirieren. Es geht nicht nur darum, modisch zu sein, sondern auch darum, ihr Talent, ihre Kreativität und ihren Sinn für Mode zum Ausdruck zu bringen – und schließlich ins Finale zu kommen, um die Krone zu gewinnen.

„My Style Rocks“ kommt mit großer Star-Power auf die deutsche TV-Bühne

Harald Glööckler, Larissa Marolt und Sandra Bauknecht saßen bereits in der ersten Staffel in der Expert:innen-Jury. Neu mit dabei in der Runde der Modeikonen ist die Designerin und Moderatorin Natascha Ochsenknecht, die über die Show sagt: „Ich habe Mode schon immer geliebt. Sie ist kreativ, mutig und niemals langweilig! Man kann viel über eine Person sagen, wenn man sich ihren Stil ansieht, und ich kann es kaum erwarten, die Mädchen zu treffen.“

_____________________________________________________________________________________________________

