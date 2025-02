Wechsel in der Geschäftsführung der SPORT1 GmbH: Matthias Reichert folgt auf Dr. Matthias Kirschenhofer

Matthias Reichert zum neuen Geschäftsführer der Sport1 GmbH ernannt

Ismaning, 21. Februar 2025 – Die Sport1 GmbH schlägt ein neues, spannendes Kapitel in der Entwicklung der TV-Plattform von SPORT1 zu einem dynamischen Sport- und Entertainment-Sender auf. Im Zentrum dieses Wandels steht Matthias Reichert, bisher Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung, der mit Wirkung zum 19. Februar die Geschäftsführung der Sport1 GmbH übernimmt.

Matthias Reichert ist seit 2004 integraler Bestandteil der Sport1 GmbH (ehemals DSF Deutsches SportFernsehen GmbH) und war in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Agentur, Management, New Business und Investment tätig. Als Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung war er seit April 2019 maßgeblich am Ausbau der Vertriebsaktivitäten der TV- und Digital-Plattformen von SPORT1 beteiligt. Zuletzt verantwortete er das SPORT1 Ventures und New-Business-Programm, das er durch die Identifizierung neuer Marktchancen, deren Kapitalisierung und den Aufbau strategischer Partnerschaften erfolgreich zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickelt hat.

Reichert wird mit Wirkung zum 19. Februar 2025 zum Geschäftsführer der Sport1 GmbH bestellt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Matthias Kirschenhofer an, der weiterhin seine Rolle als Geschäftsführer der Sport1 Medien GmbH (Holding), als 50-Prozent-Gesellschafterin der Sport1 GmbH, sowie die Verantwortung für weitere strategische Projekte innerhalb der Gruppe wahrnehmen wird. Dr. Kirschenhofer wird in dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin maßgeblich mitgestalten und wichtige Initiativen in der gesamten SPORT1 MEDIEN Gruppe leiten, zu der neben der Beteiligung an der Sport1 GmbH auch die weiteren Konzerngesellschaften wie unter anderem PLAZAMEDIA oder MAGIC SPORTS MEDIA gehören.

Strategische Weiterentwicklung für SPORT1

SPORT1 durchläuft einen bedeutenden und spannenden Wandel, der Entertainment und Sport miteinander verbindet, um ein breiteres Publikum zu erreichen und die Zuschauerbindung zu erhöhen. Seit der Übernahme von 50 Prozent der Anteile durch ACUNMEDYA hat SPORT1 sein Programm in Richtung eines stärker auf Unterhaltung ausgerichteten Portfolios weiterentwickelt, ohne dabei sein starkes Fundament im Bereich der Sportübertragungen aufzugeben.

Mit dem umfassenden Knowhow von ACUNMEDYA im Bereich der Unterhaltungsformate sieht SPORT1 großes Potenzial für Wachstum und Diversifizierung des Programms und will seine Position in der sich entwickelnden Medienlandschaft stärken. Die Ernennung von Matthias Reichert ist ein wichtiger strategischer Schritt in diese Richtung, bei dem seine profunde Branchenkenntnis und Erfahrung zum Tragen kommt. Unter Reicherts Führung und durch die starke Partnerschaft mit ACUNMEDYA – einer der weltweit führenden Medienunternehmungen für Entertainment-Inhalte – will SPORT1 die inhaltliche Diversifizierung beschleunigen, innovative Partnerschaften eingehen und seine Zuschauerreichweite ausbauen.

Ebru Atasav Tahrancı, CEO von ACUNMEDYA: „Nachdem er die Geschichte von SPORT1 über 20 Jahre lang begleitet hat, vertrauen wir Matthias Reichert, dass er die Brücke zwischen dem früheren SPORT1 und seiner transformierten Zukunft schlägt. Wir zählen auf seine Führung, um die Entwicklung von SPORT1 von einem beliebten Sportsender zu einer führenden Entertainment- und Sport-Destination zu begleiten, die ihre Reichweite ausbaut und durch die kombinierten Stärken von SPORT1 und ACUNMEDYA ein breites Publikum anspricht. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Dr. Matthias Kirschenhofer für seine Verdienste und sein Engagement während der Integrationsphase nach unserer Übernahme. Während er sich auf seine primären Aufgaben bei unserem Mitgesellschafter SPORT1 MEDIEN konzentriert, wird er mit seiner Expertise weiterhin wichtige Initiativen innerhalb der SPORT1 MEDIEN Gruppe vorantreiben und sich aktiv in unsere starke Partnerschaft einbringen. Wir wünschen ihm für diese Aufgabe alles Gute.“

Bernhard Burgener, CEO der Highlight Communications AG: „Wir freuen uns, mit Matthias Reichert eine langjährige Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben. Er wird mit seiner Erfahrung und Innovationskraft die weitere Entwicklung von SPORT1 vorantreiben. Herzlich möchten wir uns bei Dr. Matthias Kirschenhofer für die langjährige, wertvolle Zusammenarbeit bedanken. Er hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Ausbau von SPORT1 zu einer Multichannel-Plattform beigetragen. Wir freuen uns, dass er mit seiner Erfahrung und Expertise weiterhin als Geschäftsführer der SPORT1 MEDIEN Gruppe (Holding) tätig sein wird und wünschen ihm hierbei weiterhin viel Erfolg.“

