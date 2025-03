DER FC BAYERN MARSCHIERT RICHTUNG TITEL – UND SETZT MIT VIESSMANN CLIMATE SOLUTIONS ZEICHEN FÜR KLIMASCHUTZ: DAS SPITZENSPIEL GEGEN LEVERKUSEN AM „ZUKUNFTSSPIELTAG“ DIESEN SONNTAG LIVE AB 15:00 UHR AUF

Ismaning, 28. März 2025 – Bei den Bayern-Frauen liegt nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale der volle Fokus auf Meisterschaft und Pokalfinale: In der Google Pixel Frauen-Bundesliga setzte Tabellenführer FC Bayern zuletzt im Topspiel gegen Wolfsburg mit einem souveränen 3:1-Sieg ein echtes Statement. Gleichzeitig ließ der direkte Verfolger aus Frankfurt bei der 2:3-Niederlage gegen Freiburg wichtige Punkte liegen – ein herber Dämpfer für die Titelhoffnungen der Eintracht. Bayer Leverkusen zeigte dagegen mit einem beeindruckenden 6:0 gegen Werder Bremen, dass die Werkself noch im Titelrennen mitmischen möchte. Ein Sieg im Spitzenspiel beim Spitzenreiter könnte die Bayer-Frauen noch einmal träumen lassen: Gelingt es dem Team von Roberto Pätzold, Bayern im Kampf um die Meisterschaft noch einmal unter Druck zu setzen? Das Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga steht dabei nicht nur sportlich im bundesweiten Fokus – sondern auch unter dem besonderen Motto „Zukunftsspieltag“: Der FC Bayern setzt gemeinsam mit Viessmann Climate Solutions, offizieller Klima-Partner des Vereins, mit zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks beim Heimspiel im Stadion am FC Bayern Campus ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. SPORT1 ist am Sonntag ab 15:00 Uhr live im Free-TV dabei. Aus dem Studio meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Christina Rann kommentiert die Partie.

Vorentscheidung im Titelrennen oder kann die Spannung gehalten werden?

Nach einem lange offenen Saisonverlauf an der Tabellenspitze drohen die Münchnerinnen der Konkurrenz nun davonzuziehen. Während in den letzten Jahren meist nur Wolfsburg Schritt halten konnte, mischten in dieser Spielzeit auch Frankfurt und Leverkusen lange mit. Doch mit nun sechs Punkten Vorsprung hat der FCB die besten Karten auf die Meisterschaft. Ein Sieg am Sonntag könnte Bayern dem siebten Meistertitel einen gewaltigen Schritt näherbringen. Wer setzt sich im Topspiel am Sonntag ab 15:00 Uhr live auf SPORT1 durch?