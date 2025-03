GROSSE GEFÜHLE AUF SPORT1 – WER FINDET DAS PERFEKTE MATCH? DIE DEUTSCHLAND-PREMIERE DER REALITY-DATING-SHOW „POWER OF LOVE“ AB 24. MÄRZ IM FREE-TV

„Power of Love“: Das ultimative soziale Experiment, um die wahre Liebe zu finden, montags bis freitags ab 15:00 Uhr im Free-TV

Bühne frei für Sarah Bora: Moderatorin, Sängerin und Model präsentiert die neue Reality-Dating-Show auf SPORT1, die Romantik, Strategie und Wettbewerb miteinander verbindet

_____________________________________________________________________________________________________

Ismaning, 19. März 2025 – Herzklopfen garantiert – so eine Reality-Dating-Show hat Deutschland noch nicht gesehen! Ab 24. März präsentiert SPORT1 „Power of Love“ – eine aufregende Show, bei der Emotionen hochkochen, Bindungen getestet werden und die Liebe auf eine harte Probe gestellt wird. Das ultimative soziale Experiment, in dem nicht nur Romantik, sondern auch Taktik zählt, läuft in der in der Regel montags bis freitags ab 15:00 Uhr im Free-TV. Die Kandidatinnen und Kandidaten – alle auf der Suche nach dem perfekten Match – müssen sich in der Show spannenden Herausforderungen rund um Liebe, Attraktivität und Anziehungskraft stellen. Das ultimative Ziel: Die echte Liebe zu finden und den großen Preis zu gewinnen. Moderatorin Sarah Bora führt in „Power of Love“ durch unvergessliche Momente, schicksalhafte Begegnungen und spannende Lovestorys – wer verlässt die Show als Traumpaar?

_____________________________________________________________________________________________________

„Power of Love“: Prickelnde Dates, echte Emotionen – die Suche nach der wahren Liebe beginnt!

„Power of Love“ ist eine Reality-Dating-Show, in der sich alles um Anziehung, Leidenschaft und taktisches Gespür dreht. Die Kandidatinnen und Kandidaten begeben sich auf eine emotionale Achterbahnfahrt, stellen sich unerwarteten Herausforderungen und kämpfen darum, unter außergewöhnlichen Umständen die wahre Liebe zu finden. Gleichzeitig müssen sie mit Intrigen, Rivalitäten und dem ständigen Risiko des Ausscheidens umgehen.

In der Show wohnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in getrennten Häusern und haben nur begrenzte Möglichkeiten, sich mit dem jeweils anderen Geschlecht zu treffen – nur zu festgelegten Zeiten und unter bestimmten Bedingungen. Diese Begegnungen finden sowohl in Einzel- als auch in Gruppensituationen statt, von intimen Dates im „roten Zimmer“ bis hin zu größeren gemeinsamen Treffen. Diese Momente bieten die Chance, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, Spiele zu spielen oder zu flirten, um sich besser kennenzulernen und den idealen Partner zu finden.

Jede Woche stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Favoriten ab. Die gewählten Favoriten erhalten dann die Chance, einen potenziellen Partner auszuwählen und mit einem romantischen Date zu zweit belohnt zu werden. Es steht viel auf dem Spiel: Bei der Gala droht denjenigen, die von ihren Mitstreitern gewählt werden, das Ausscheiden aus dem „Power of Love“-Haus. Im Laufe der Staffel bleiben nur die Paare im Wettbewerb, die persönliche Herausforderungen, Eifersüchteleien und Dramen innerhalb des Hauses überwinden können. Auf die siegreichen Kandidatinnen und Kandidaten wartet nicht nur die wahre Liebe, sondern auch ein großer Preis. Ein Abenteuer voller Drama, Leidenschaft und fliegender Funken – wer erlebt echte Gefühle und findet das perfekte Match?

Eine starke Frau für eine starke Show – Sarah Bora führt durch „Power of Love“

Präsentiert wird „Power of Love“ von Sarah Bora, die bereits seit vielen Jahren als Moderatorin, Model, Influencerin und Sängerin bzw. Rapperin im Rampenlicht steht. Neben einem gemeinsamen Song („Karma“) mit Schlagerlegende Matthias Reim hat Sarah Bora auch bereits eine eigene T-Shirt-Kollektion und ein Buch herausgebracht. Darüber hinaus setzt sich die vielseitige Unternehmerin, die in der Vergangenheit selbst Opfer häuslicher Gewalt wurde, vehement für Frauenrechte ein und unterstützt Kampagnen im Sinne der Prävention gegen Gewalt an Frauen. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem erfolgreichen Rapper Eko Fresh, und ihrem gemeinsamen Sohn lebt Sarah Bora in Mönchengladbach. In Eko, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, hat Sarah ihre große Liebe bereits gefunden – nun präsentiert sie als Moderatorin ab 24. März bei „Power of Love“ die Suche nach dem nächsten Traumpaar.

Sarah Bora über ihre Ehe mit Eko Fresh und die neue Reality-Dating-Show „Power of Love“: „Ich habe in meiner Ehe mit Eko gelernt, dass Liebe vor allem in den kleinen Dingen steckt – in den Gesprächen bis spät in die Nacht, in den Blicken, die mehr sagen als tausend Worte, und in dem Wissen, dass da jemand ist, der immer an deiner Seite bleibt, egal was kommt. Genau das ist es, was mich an ‚Power of Love‘ so begeistert. Ich freue mich unheimlich darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Reise zu begleiten, mit ihnen zu lachen, mit ihnen zu fühlen und sie vielleicht dabei zu unterstützen, etwas ganz Besonderes zu finden. Denn Liebe ist das schönste Abenteuer, das wir erleben können!“

_____________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Jonas Borelly

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning