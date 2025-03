SPORT1 GmbH startet digitale Entertainment-Plattform: show1.tv bietet die neuen Entertainment-Formate im Livestream und on-demand – Gratis für alle Fans von guter Unterhaltung

Ismaning, 31. März 2025 – Bühne frei für show1.tv – beste Unterhaltung im Web und bald auch als App für alle Entertainment-Fans: Die Sport1 GmbH hat ihre neue digitale Entertainment-Plattform show1.tv ( www.show1.tv ) gestartet. Auf show1.tv werden dem Entertainment-begeisterten Publikum die neuen Entertainment-Formate, die im Free-TV auf SPORT1 bereits im Programm laufen, ab sofort auch im Livestream und on-demand gratis angeboten. So können die User Formate wie „My Style Rocks“, „MasterChef Germany“, „Power of Love“ und „EXATLON Germany“ ab sofort auch im Web auf einer zentralen Plattform genießen. Neben dem Web-Angebot show1.tv wird in den kommenden Wochen auch eine gleichnamige und ebenfalls kostenlose App gelauncht werden, auf der die Entertainment-Formate im Livestream und on-demand abgerufen werden können.

International bekannte und sehr erfolgreiche Entertainment- und Sportunterhaltungs-Formate von ACUNMEDYA werden seitdem auf SPORT1 in das deutsche Free-TV gebracht – und nun auch auf show1.tv. Mit neuen Formaten wie der Fashion-Competition „My Style Rocks“, die einen wahren Social-Media-Hype ausgelöst hat, der Sport-Reality-Show „EXATLON Germany“, „MasterChef“ als erfolgreichster Koch-TV-Show der Welt, der in dieser Woche gestarteten Reality-Dating-Show „Power of Love“ sowie weiteren in diesem Jahr geplanten Formaten wie zum Beispiel „Survivor“ stärkt die Sport1 GmbH neben der etablierten Programmsäule Sport die Programmfarbe Entertainment. Mit dem neuen Entertainment-Angebot wird über die etablierten Zielgruppen hinaus auch ein jüngeres und weiblicheres Publikum und damit insgesamt vor allem die werberelevante Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren angesprochen.