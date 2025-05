Großes Finale der ICON LEAGUE live und exklusiv auf SPORT1

Der komplette Finaltag wird auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und YouTube ab 16:00 Uhr übertragen und von einem starken Moderationsteam vor Ort begleitet – darunter SPORT1-Moderator Jochen Stutzky. Dank einer eigenen Sub-Regie direkt aus Berlin setzt SPORT1 das Event hochwertig, authentisch und auf Augenhöhe mit der Community in Szene. Ab 20:00 Uhr wird das Event dann zusätzlich Live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen sein und die Halbfinalpartien, sowie das Finale den Zuschauern präsentieren.

Neben der klassischen Übertragung sorgt SPORT1 auch digital für ein umfassendes Erlebnis: Exklusive Interviews, emotionale Stimmen direkt vom Spielfeldrand, Behind-the-Scenes-Clips und Musik-Acts liefern den Fans packende Eindrücke – sowohl on air als auch online. Gleichzeitig berichtet das Social-Media-Team von SPORT1 live vom Event – mit Storytelling-Formaten, Reels, Fan-Content und interaktiven Aktionen auf Plattformen wie Instagram, TikTok & Co.

Auch Toni Kroos, DFB-Legende und Mitinitiator der ICON LEAGUE, blickt mit Vorfreude auf das Event: „Die ICON LEAGUE verbindet Fußball, Entertainment und Community wie kein anderes Format. Dass SPORT1 das Finale so umfangreich begleitet, ist ein starkes Signal. Wir freuen uns auf ein großartiges Event in Berlin.“

Mit der Übertragung des Finaltags als Teil des „Super Sports Sonntag“ – dem SPORT1-Programmhighlight, bei dem Fußball auf Motorsport trifft – baut SPORT1 seine Position als multimedialer Sportanbieter weiter aus. Ob im Free-TV, im Livestream oder via Social Media: Fans können sich auf ein emotionales, modernes und nahbares Event freuen, das die Faszination der ICON LEAGUE in all ihren Facetten transportiert.

#mittendrin mit SPORT1: Die führende Multichannel-Sport- und Entertainment-Plattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport und Entertainment-Formate, ausgewiesene Kompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH sämtliche TV-, Digital, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Medien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehört der auf Entertainment und Sport fokussierte Free-TV-Sender SPORT1, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten wird. Darüber hinaus bieten SPORT1.de, eine der führenden digitalen Sportplattformen in Deutschland, und die SPORT1 App, eine der erfolgreichsten deutschen Sport-Apps, aktuelle Inhalte sowie im Video-Bereich ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben sowie Sport- und Entertainment-Formaten. SPORT1 ist zudem mit einem eigenen SPORT1 YouTube-Channel aktiv. Die Entertainment-Formate, die im Free-TV ausgestrahlt werden, bietet die Sport1 GmbH dem Publikum seit 2025 auch auf der neuen digitalen Entertainment-Plattform show1.tv im Livestream und on-demand an.