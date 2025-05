Vertragsverlängerung zum Jubiläum beim Doppelpass:

Seit seinem Einstieg zur Saison 2021/22 prägt Florian König mit journalistischer Souveränität und einem feinen Gespür für Diskussion und Dynamik die Sonntagsrunde – live und im direkten Dialog mit Gästen und Fans. Auch Stefan Effenberg ist seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil des Doppelpass – mit klarer Haltung, fundierter Analyse und der Leidenschaft, die ihn schon als Spieler auszeichnete. Zusammen tragen beide maßgeblich zur starken Wahrnehmung des Formats bei – sowohl bei Fans als auch in den Medien.

„Ich freue mich sehr, den Doppelpass weiter moderieren zu dürfen – besonders in diesem Jubiläumsjahr. Die Mischung aus Fußball, Meinung und Live-Atmosphäre macht die Sendung für mich einzigartig“, so Florian König. Stefan Effenberg ergänzt: „Der Doppelpass ist für mich mehr als ein Talk – es ist echte Fußballleidenschaft. Ich bin stolz, weiterhin Teil dieses Formats zu sein.“

Der Doppelpass ist bekannt für klare Kanten, offene Diskussionen und ein Publikum, das mitredet – ganz im Sinne des legendären Zitats von Udo Lattek: „Wenn Fußball Religion ist, dann ist der Doppelpass der Gottesdienst.“ In einer Zeit, in der Fußballtalks im TV zahlreich geworden sind, bleibt der Doppelpass das Original – und das seit drei Jahrzehnten. Zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 unterstreicht SPORT1 mit dieser Vertragsverlängerung seine redaktionelle Kontinuität und das Vertrauen in starke, glaubwürdige Persönlichkeiten. Die Sendung ist immer sonntags ab 11:00 Uhr live auf SPORT1 zu sehen – direkt aus dem Hilton Munich Airport Hotel.