Weisse Westen für sauberes Wasser in Ostafrika

Gemeinnützige Aktion von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 unterstützt die well:fair Stiftung von Neven Subotic mit 40.000 Euro

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss spendete im Rahmen der Aktion „Die Weisse Weste“ 50 Euro für jedes Bundesliga-Zu-Null-Spiel

Dazu kommen die Einnahmen aus dem legendären Phrasenschwein im „STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1

Gesamterlös geht an die well:fair Stiftung von Neven Subotic

Spendenübergabe fand am Sonntag, den 25. Mai 2025, im Rahmen des „STAHLWERK Doppelpass“ statt

Ismaning, 26. Mai 2025 (w&p) – Auch in dieser Bundesliga-Saison hieß es wieder: Den Kasten sauber halten – und Gutes tun. Im Rahmen der Charity-Aktion „Die Weisse Weste“ unterstützen SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 erneut die well:fair Stiftung von Neven Subotic. Für jedes Bundesliga-Spiel ohne Gegentor spendete SCHÖNER WOHNEN Polarweiss 50 Euro, insgesamt kamen so 7.800 Euro zusammen. Ergänzt wurde die Summe durch Einnahmen in Höhe von 28.056,50 Euro aus dem bekannten Phrasenschwein im „STAHLWERK Doppelpass“, in das die Moderatoren, Experten und Gäste mit jeder Fußballfloskel wie gewohnt eifrig einzahlten. Zusammen ergab sich ein Betrag von 35.856,50 Euro, den SCHÖNER WOHNEN Polarweis schließlich auf volle 40.000 aufrundete – ein Plus von 5.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Spendensumme wurde in der „STAHLWERK Doppelpass“ Ausgabe vom 25. Mai 2025 offiziell übergeben und fließt jetzt direkt in lebensverändernde Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte (WASH) der well:fair Stiftung in Ostafrika.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in dieser Saison gemeinsam mit SPORT1 ein starkes Zeichen für soziales Engagement setzen können“, so Christian Beeck, Brandmanager bei SCHÖNER WOHNEN-Farbe. „Sauberkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortung sind Werte, die perfekt zu unserer Marke passen – und durch die Aktion ‚Die Weisse Weste‘ auf eine besondere Weise erlebbar werden.“

Stefan Obstmayer, Chief Sales Officer SPORT1, ergänzt: „Die ‚Weisse Weste‘ ist für SPORT1 seit 18 Jahren weit mehr als ein sportliches Symbol. Wir freuen uns sehr, dass wir – in Kooperation mit SCHÖNER WOHNEN Polarweiss - auch in dieser Saison mit unseren Übertragungen, dem Phrasenschwein und viel Fußballleidenschaft einen echten sozialen Beitrag leisten können. Unser Dank gilt den Torhütern, den Fans – und natürlich der Stiftung von Neven Subotic für ihre unverzichtbare Arbeit vor Ort.“

well:fair Stiftung von Neven Subotic: Nachhaltige Hilfe für sauberes Wasser

Die well:fair Stiftung wurde von Ex-Profi Neven Subotic gegründet und setzt sich für den Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene in Regionen ein, in denen Menschen oft unter lebensbedrohlichen Bedingungen leben. Die Projekte der Stiftung werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden umgesetzt und verbessern nachhaltig die Lebensrealität zahlreicher Familien und insbesondere von Kindern. Mit der Spende aus der Aktion „Die Weisse Weste“ können auch in diesem Jahr neue Brunnen gebaut, sanitäre Anlagen errichtet und wichtige Hygieneschulungen durchgeführt werden – für eine gesündere, sicherere und selbstbestimmtere Zukunft.

Anerkennung für starke Torhüter-Leistungen

Nicht zuletzt würdigt SCHÖNER WOHNEN Polarweiss auch in dieser Saison die stärksten Torhüter-Leistungen im Rahmen der Aktion „Die Weisse Weste“. In der 1. Bundesliga sicherte sich Peter Gulacsi von RB Leipzig mit beeindruckenden 14 weissen Westen den Titel – bereits zum dritten Mal nach den Saisons 2020/21 und 2018/19. In der 2. Bundesliga überzeugte Nicolas Kristof von Aufsteiger SV Elversberg mit 13 weissen Westen. Für ihre Leistungen erhalten Gulacsi 7.500 Euro und Kristof 2.500 Euro, die im Anschluss an die offizielle Pokalübergabe an von den Gewinnern ausgewählte gemeinnützige Projekte gespendet werden.

