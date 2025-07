Neue Ära der Fan-Bindung – SPORT1 schließt strategische Kooperation mit Cheeer

Schweizer Startup revolutioniert mit KI-gestützter Hyper-Personalisierung das digitale Fan-Engagement

Sport1 GmbH erwirbt Gesellschafteranteile an Startup und unterstützt Cheeer mit Knowhow, Reichweite und Zielgruppen-Fit seiner Multichannel-Sportplattform

Cheeer bietet KI-gestützte Fan-Engagement-Modelle für die Sportindustrie

Ismaning, 02. Juli 2025 (w&p) – Nächste Partnerschaft im Bereich New Biz – SPORT1 unterstützt Cheeer beim Aufbau der größten virtuellen Community für Sportfans: Die Sport1 GmbH hat mit der Venturetech AG als Betreiberin von Cheeer eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der umfangreichen Kooperation erwirbt SPORT1 Anteile an der Venturetech AG und unterstützt das Schweizer Startup mit seinem Knowhow sowie der großen Reichweite und dem hervorragenden Zielgruppen-Fit seiner im deutschsprachigen Raum führenden Multichannel-Sportplattform. Mit der Beteiligung an Cheeer baut die Sport1 GmbH ihr Beteiligungs-Portfolio im Bereich New Biz weiter aus.

Cheeer führt den KI Sport Buddy ein – ein revolutionärer digitaler „Sportfreund“, der das Fan-Engagement durch Live-Sport-Insights, aktuelle Spielstände und Breaking News auf ein neues Level der Hyper-Personalisierung hebt.

Der KI-Agent verbindet sich in Echtzeit mit den Fans, beantwortet jede sportbezogene Frage und hält sie über die neuesten Entwicklungen ihrer Lieblingsteams, Ligen und Turniere auf dem Laufenden. Doch der Sport Buddy ist weit mehr als nur eine Informationsquelle – er bindet die Fans aktiv durch ein smartes und interaktives „A vs. B Cheeering Konzept“ ein: Fans können für eine Seite oder die andere entscheiden, dabei Punkte sammeln und vergeben. Je mehr sie sich beteiligen, desto besser lernt der Sport Buddy ihre Vorlieben kennen und liefert individuell zugeschnittene Inhalte und Empfehlungen.

Diese dynamische Interaktion bereitet den Weg für die Cheeer Fan Communities – exklusive virtuelle Fankommunen, in denen sich Fans vernetzen, ihre Meinungen teilen und ein einzigartiges Fan-Erlebnis genießen können.

Mit diesem KI-gestützten Ansatz revolutioniert Cheeer das digitale Fan-Engagement und schafft tiefere Verbindungen zwischen Sportmarken und ihren Fans. Mehr Infos gibt es auf www.cheeer.com.

Schon jetzt im Sommer kommt die Technologie erstmals zum Einsatz: Pünktlich zur Frauen-EM in der Schweiz setzt SPORT1 erstmals einen KI-Agenten auf www.sport1.de ein. „Giulia“ wird per Overlay eingebunden und bietet Fans personalisierte Informationen und Interaktion rund um das Turnier. Ob News, Ergebnisse, Spielpläne oder Live-Ticker – „Giulia“ liefert genau die Inhalte, die jeder Fan braucht, perfekt abgestimmt auf individuelle Interessen. In Echtzeit und jederzeit beantwortet sie alle Fragen, kennt alle Teams, Spiele und Fakten und begleitet die Nutzer so nah und persönlich wie nie zuvor.

Pascal Haider, CEO der Venturetech AG: „In Zeiten technologischen Umbruchs gilt es konventionelles Fan Engagement neu zu denken. Die Partnerschaft mit SPORT1 ist für uns ein entscheidender Meilenstein. Gemeinsam bringen wir mit dem KI Sport Buddy eine völlig neue Dimension des digitalen Sporterlebnisses auf den Markt. SPORT1 bietet mit seiner Reichweite und Expertise die perfekte Plattform, um unser innovatives Fan-Engagement-Modell einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, Sportfans mit personalisierten Erlebnissen noch näher an ihre Lieblingsvereine, Athleten und Events zu bringen.“

Matthias Reichert, Geschäftsführer der Sport1 GmbH: „Unsere strategische Partnerschaft mit Cheeer bedeutet für uns viel mehr als nur ein Investment: Wir integrieren dieses einzigartige Fan-Engagement-Modell auf www.sport1.de und erreichen damit die Zielgruppe der digital-affinen Sportfans. Für Fans schafft der KI Sport Buddy völlig neue Erlebnisse – und für Sportmarken die Chance, ihre Zielgruppe besser zu verstehen und ein intensives, direktes Engagement aufzubauen.“

