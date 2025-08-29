- Kultformat kehrt zurück: Ab 9. September 2025 zeigt SPORT1 die Neuauflage von „Bitte lächeln!“ immer montags bis freitags um 19:00 Uhr
- 44 Folgen mit den lustigsten Homevideos, kommentiert von Comedy-Legende Monty Arnold und moderiert von Christian Oberfuchshuber
Bitte lächeln! – Das Kultformat feiert sein Comeback bei SPORT1
Ismaning, 29. August 2025 (w&p) - Die berühmten Homevideos kehren zurück: Ab 9. September 2025 zeigt SPORT1 mit „Bitte lächeln!“ die TV-Kultshow in moderner Neuauflage. 44 Episoden sorgen von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr für Vorabendunterhaltung voller Lacher. Ergänzt wird das Wochenprogramm durch die sonntägliche Zusammenfassung „Bitte lächeln – Die Woche“ mit Beginn um 19:00 Uhr.
Kultig, komisch, kreativ
Ob tierische Missgeschicke, Alltags-Pannen, Hochzeits-Fauxpas oder spontane Lachmomente – „Bitte lächeln!“ ist die Comedy-Clipshow, in der das echte Leben die besten Pointen schreibt. Charmant moderiert von Christian Oberfuchshuber, heißt es wieder lachen garantiert. Comedy-Urgestein Monty Arnold steuert mit seinem unverkennbaren Voice-over den Spaßpegel, jede Figur, ob Mensch oder Tier, bekommt seine Stimme.
Das Show-Konzept
Die Idee ist einfach, aber wirkungsvoll: echte, ungestellte Momente aus dem Alltag treffen auf sympathisch-scharfe Kommentierung, eine Mischung, die das Publikum zum Lachen bringt und für gute Laune sorgt. Erstmals zu sehen war „Bitte lächeln!“ bereits im Jahr 1990. So schließt sich mit der Neuauflage gewissermaßen ein Kreis, denn SPORT1 setzt erneut auf bewährtes Material in Kombination mit familienfreundlichem Entertainment für ein breites Publikum: ein Format, das alte Fans und neue Zielgruppen gleichermaßen anspricht.
Produktion und Aufzeichnung
Die Produktion verantwortet Acun Medya. Die Aufzeichnungen der Moderationen finden in den Studios von SPORT1 in Ismaning statt.
