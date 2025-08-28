SPORT 1 geht mit EXATLON in die zweite Runde:

Die neue Phase von EXATLON, „Battle of the Cities“ startet am 1. September mit Folgen von Montag bis Freitag um 20:15 Uhr

Die zweite Staffel EXATLON ab 1. September 2025, 20:15 Uhr auf SPORT1

Die Show startet mit einer brandneuen Challenge: 16 Städte-Teams treten in extremen Parcours gegeneinander an

Moderation durch Matthias Sandten, Ex-Profiathlet und TV-Experte

Ismaning, 28. August 2025 (w&p) – EXATLON ist zurück: Ab dem 1. September 2025 geht die spektakuläre Reality-Competition mit rund 60 Folgen in die zweite Staffel – exklusiv auf SPORT1 und immer montags bis freitags zur Primetime von 20:15 bis 23:00 Uhr. Die Produktion findet in der Dominikanischen Republik statt.

Städte-Teams im Fokus

Während in der ersten Staffel zunächst zwei Teams im Mittelpunkt standen und anschließend der Einzelsieg entschieden wurde, setzt Staffel zwei auf geballte Städte-Power: 16 Teams aus ganz Deutschland sowie aus der Schweiz und Österreich kämpfen um den Titel. Jedes Team besteht aus vier Teilnehmenden: zwei Frauen und zwei Männer. Insgesamt 64 Kandidatinnen und Kandidaten treten in hochintensiven Outdoor-Parcours gegeneinander an, bei denen es auf Kraft, Ausdauer, Geschick und Strategie ankommt. Neben der körperlichen Fitness werden auch mentale Stärke, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt.

Staffel zwei beginnt mit einer neuen Phase und einem klar strukturierten Wettbewerb

EXATLON – „Battle of the Cities“: In dieser Phase treten Teams aus Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Leipzig, Mainz sowie aus der Schweiz und Österreich gegeneinander an. Am Ende qualifiziert sich jeweils ein Sieger oder eine Siegerin pro Stadt für das Camp. Im Mittelpunkt stehen spannende Spiele sowie intensive Stadt- und Einzelduelle. Ziel ist es nicht nur, den Sieg für das eigene Städte-Team zu erringen – die Athletinnen und Athleten, die sich in Phase eins behaupten, sichern sich außerdem einen Platz in einem der beiden EXATLON -Teams.

EXATLON – „Rise of the Teams“: Die Athletinnen und Athleten, die sich in der „Battle of the Cities“-Phase durchgesetzt haben, setzen ihre Reise nun als Teil der EXATLON -Teams fort. Während die beiden Teams um kollektive Siege kämpfen, verfolgt jeder einzelne dennoch sein persönliches Ziel: den Weg zum Champion. Diese Phase vereint alle klassischen Elemente von EXATLON – intensive Teamduelle, das Ringen um Vorteile wie das Leben im „Good Camp“, spielentscheidende Benefits und individuelle Chancen. All diese Herausforderungen führen zum ultimativen Ziel: dem großen Finale mit dem Kampf um die Krone sowie den Hauptgewinn. Am Ende werden zwei Champions gekrönt – eine Frau und ein Mann.

Ex-Profiathlet und TV-Experte moderiert die Show

Matthias Sandten führt durch die zweite Staffel von EXATLON. Der ehemalige Profisportler im Modernen Fünfkampf vereint sportliche Expertise mit reichlich TV-Erfahrung. Mit seinem authentischen Stil transportiert er die Spannung und Intensität der Wettkämpfe direkt auf den Bildschirm: „Ich freue mich riesig auf die neue Staffel EXATLON, vor allem auf den neuen Modus mit den Städte-Teams. Das bringt eine ganz neue Dynamik und Rivalität in die Show. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf spannende Duelle, überraschende Wendungen und jede Menge Emotionen freuen. Für mich ist EXATLON die perfekte Mischung aus Sport, Strategie und Entertainment. Genau das macht es so besonders“.

Unterstützt wird er von Jochen Stutzky, der bereits die erste Staffel von EXATLON erfolgreich moderierte und auch in der zweiten Staffel wieder mitwirkt. Er ist weiterhin an verschiedenen Stellen Teil der Show und bleibt eng in die Produktion eingebunden.

