Die Icon League wird fester Bestandteil bei SPORT1

Innovatives Fußball-Entertainment ab sofort regelmäßig im Programm

SPORT1 integriert die Icon League ab dem 28. September dauerhaft ins TV- und Digitalangebot

Hochklassiger Hallenfußball, Community-Nähe und Emotionen treffen auf professionelle SPORT1-Inszenierung

Multiplattform-Coverage im Free-TV, auf sport1.de, in der App und Social Media

Ismaning, 24. September (w&p) - Nach dem erfolgreichen Finalevent im Mai weiten SPORT1 und die Icon League ihre Zusammenarbeit langfristig aus: Ab dem 28. September wird das innovative Hallenfußball-Format fester Bestandteil des SPORT1-Programms - im Free-TV, im Livestream und auf allen digitalen Kanälen. SPORT1 positioniert sich damit einmal mehr als erste Adresse für Sportfans und investiert weiter in hochwertige, emotionale und interaktive Sportformate.

Mit leidenschaftlichen Spielen, packenden Stories und starker Einbindung der Community bietet die Icon League modernen Fußball, wie ihn sich Fans heute wünschen – mitreißend, nahbar und voller Entertainment. SPORT1 begleitet die neuen Spieltage redaktionell hochwertig und überträgt die Partien sowohl live im Free-TV als auch im Livestream auf sport1.de und in der SPORT1 App.

Sendetermine und Spielorte der ersten Events im Überblick:

Sonntag, 28. September 2025 | Hannover | ab 17:30 Uhr

| | ab 17:30 Uhr Montag, 6. Oktober 2025 | Hamburg | ab 00:00 Uhr

| | ab 00:00 Uhr Montag, 13. Oktober 2025 | Düsseldorf | ab 20:15 Uhr

| | ab 20:15 Uhr Dienstag, 14. Oktober 2025 | Düsseldorf | ab 23:00 Uhr

| | ab 23:00 Uhr Montag, 20. Oktober 2025 | Düsseldorf | ab 18:00 Uhr

| | ab 18:00 Uhr Dienstag, 21. Oktober 2025 | Düsseldorf | ab 18:00 Uhr

Multiplattform-Erlebnis für maximale Sichtbarkeit

Die umfangreiche Berichterstattung umfasst Live-Kommentare mit Nähe und Emotion, Interviews direkt vom Spielfeldrand und eine packende Moderation durch Jochen Stutzky, unterstützt von Anne Kamphausen.

Digital wird das Format redaktionell begleitet, inklusive exklusiver Interviews, Insights und Behind-the-Scenes-Einblicken. Parallel berichtet das Social-Media-Team von SPORT1 in Echtzeit vom Event: mit Reels, Storytelling, Fan-Content, Musik-Highlights und interaktiven Aktionen auf Instagram, TikTok & Co.

„Die Ausweitung der Kooperation mit der Icon League ist ein starkes Zeichen für unseren Anspruch, innovative Sportformate langfristig zu begleiten und für alle Plattformen optimal aufzubereiten“, sagt Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei SPORT1. „Mit unserem 360°-Ansatz bieten wir den perfekten Rahmen für diese emotionale und communitynahe Liga.“