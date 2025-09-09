Große Fußball-Legenden, starke Emotionen und ein Event für den guten Zweck:

SPORT1 & DF1 zeigen gemeinsam das Legends Charity Game live im Free-TV und digital

Charity trifft Entertainment: Ex-Profis und Stars treten zugunsten wohltätiger Zwecke gegeneinander an

Event-Begleitung auf sport1.de, in der SPORT1 App, auf www.df1.de und auf allen Social-Kanälen

Ismaning, 09. September 2025 (w&p) - Wenn Legenden aufs Spielfeld zurückkehren, sind große Emotionen garantiert: Am Montag, den 15. September 2025, zeigen SPORT1 & DF1 das Legends Charity Game live im Free-TV. Ab 20:40 Uhr auf DF1 und ab 20:55 Uhr auf SPORT1 erleben die Zuschauer, wie die Portugal Legends gegen die World Legends antreten - ein Spiel gespickt mit ehemaligen Weltklassespielern, packenden Momenten und einem starken Zeichen für soziales Engagement. Am Mikrofon begleitet die Übertragung Kommentator Oliver Forster.

Austragungsort ist das traditionsreiche Estádio José Alvalade in Lissabon, Heimat von Sporting Lissabon. Dort werden rund 50.000 Fans live im Stadion dabei sein, während Millionen Menschen das Event online und im TV verfolgen. Die Begegnung bringt einige der größten Namen des internationalen Fußballs zusammen - unter anderem Luís Figo, Deco, Ricardo Quaresma, Vítor Baía und Maniche bei den Portugal Legends sowie internationale Ikonen wie Clarence Seedorf, Roberto Carlos und Rivaldo bei den World Legends. Highlight des Abends ist die Übergabe der Winner Trophy um 23:00 Uhr.

Legenden spielen für mehr als nur den Sieg

Das Legends Charity Game steht für mehr als sportlichen Wettkampf. Es geht um Teamgeist, Leidenschaft und gesellschaftliche Verantwortung. Jeder Treffer, jeder Jubel von den Rängen und jeder Beitrag fließt in ausgewählte Hilfsprojekte, die Menschen in der Ukraine, in Portugal und weltweit unterstützen. Ziel des Abends ist es, über eine Million Euro Spendengelder zu sammeln. „Mit dem Legends Charity Game zeigen wir, wie Sport Menschen zusammenbringt - und das auf einem Premium-Sendeplatz, der unseren Zuschauer das Beste aus Action, Emotion und sozialem Engagement bietet“, sagt Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei SPORT1.

„Mit dem Legends Charity Game vereinen wir das Schönste aus drei Welten: Den Zauber von Superstars, hochklassigen Live-Sport und den tiefen Sinn des Miteinanders für den guten Zweck. Wir freuen uns, dieses einzigartige Event unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zur besten Sendezeit präsentieren zu können. Die gemeinsame Distributionspartnerschaft mit SPORT1 ist für uns ein Zeichen dafür, dass wir gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zugleich Sport für eine gute Sache erlebbar machen können“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

SPORT1 und DF1 bringen das Event auf allen Kanälen

SPORT1 und DF1 begleiten das Legends Charity Game nicht nur im Free-TV, sondern machen das Event auch digital erlebbar. Neben der TV-Übertragung gibt es einen Livestream auf sport1.de und df1.de sowie in der SPORT1 App, sodass Fans von überall live dabei sein können. Auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 und DF1 erwarten die Zuschauer exklusive Inhalte: Highlight-Clips, Interviews, Einblicke hinter die Kulissen sowie Möglichkeiten, das Event direkt mitzudiskutieren und die besten Szenen zu teilen.

Charity, Entertainment und Community

Als emotionales Gemeinschaftserlebnis nutzt das Legends Charity Game die Kraft des Sports, um Menschen zusammenzubringen und nachhaltig Gutes zu bewirken. SPORT1 und DF1 schaffen dafür die perfekte Bühne zur Primetime mit einer starken digitalen Reichweite und interaktivem Social-Engagement. Damit bietet das Event auch für Partner und Sponsoren ein besonders attraktives Umfeld, das Emotionen, Entertainment und gesellschaftliche Verantwortung vereint.

Alle weiteren Informationen zum Event, zu den Teams und den teilnehmenden Spielern gibt es auf https://www.legendscharitygame.com/.

