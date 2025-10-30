Erweiterung des SPORT1 Podcast-Portfolios

In SPORT1 DEEP DIVE mit Host Lenny Peteanu teilen Persönlichkeiten aus dem Sport-Universum ihre inspirierende Geschichte

SPORT1 DEEP DIVE ist der neue wöchentlich erscheinende Videopodcast von SPORT1 mit Host Lenny Peteanu, in welchem hinter die Fassaden von bekannten Persönlichkeiten der Sportwelt eingetaucht wird

Die ersten Gäste stehen fest: Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela, Ski-Alpine-Ikone Maria Höfl-Riesch sowie Extremschwimmer André Wiersing

Ismaning, 30. Oktober 2025 – SPORT1 startet das nächste spannende audiovisuelle Projekt: In dem neuen Videopodcast SPORT1 DEEP DIVE spricht Host Lenny Peteanu mit bekannten Persönlichkeiten aus der Sportwelt – seien es aktive sowie ehemalige Weltklassesportler, Experten, Kommentatoren oder führende Sportwissenschaftler. Der Podcast bietet den Gästen einen Raum, um ihre inspirierende Geschichte zu erzählen und gibt ihnen das verdiente Rampenlicht. Das neue Format wird wöchentlich auf den üblichen Podcastplattformen und SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie dem SPORT1 YouTube-Kanal erscheinen. Außerdem wird es ausgewählte Highlight-Clips jeder Folge auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 geben. Der Start erfolgt am kommenden Dienstag, 04. November mit Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela

SPORT1 DEEP DIVE

SPORT1 erweitert sein Podcast-Portfolio um ein neues, spannendes Format: Im neuen Videopodcast SPORT1 DEEP DIVE spricht Host Lenny Peteanu mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Sport über ihre größten Erfolge, prägendsten Momente – und über die Geschichten, die sich abseits des Rampenlichts abspielen. Was treibt sie an? Woran wären sie fast gescheitert? Und welche Erfahrungen haben sie geprägt? Mit seiner authentischen, neugierigen und charmanten Art nimmt Lenny seine Gäste und das Publikum mit auf eine persönliche Reise durch Höhen und Tiefen des Sportlerlebens.

Ein neues Podcast-Erlebnis – mit Bild und Atmosphäre

SPORT1 DEEP DIVE wird in einem extra für das Format gebauten Studio produziert und damit nicht nur auditiv aufgezeichnet, sondern auch mit Kameras begleitet. Die Zuschauer erleben die Gäste hautnah – mit allen Emotionen und Zwischentönen sowie jeder Mimik und Gestik.

Hochkarätige Gäste zum Start

Der Podcast blickt über den Tellerrand hinaus: Neben aktiven sowie ehemaligen Spitzensportlern kommen auch Kommentatoren, Experten und führende Sportwissenschaftler zu Wort – Menschen aus dem gesamten Sport-Universum, die inspirieren und begeistern.

Zum Auftakt dürfen sich die Zuschauer sowie Hörer auf prominente Namen freuen:

04.11. – Patrick Owomoyela , Ex-Fußballprofi, ehemaliger Nationalspieler, Deutscher Meister und Double-Sieger mit dem BVB

, Ex-Fußballprofi, ehemaliger Nationalspieler, Deutscher Meister und Double-Sieger mit dem BVB 11.11. – Maria Höfl-Riesch , dreifache Olympiasiegerin im Ski Alpin

, dreifache Olympiasiegerin im Ski Alpin 18.11. – André Wiersig, Extremschwimmer, der teils über 20 Stunden am Stück durch den Ozean schwimmt

Lenny Peteanu (Editor Webformate): „Wie geil ist das denn?! Wir alle feiern diese Sportikonen, haben uns vor dem Bildschirm mit ihnen gefreut und gelitten. Aber eines ist klar: Am Ende sind auch sie nur Menschen. Im SPORT1 DEEP DIVE will ich hinter die „Ikonen-Fassade“ blicken, sehen was dahintersteckt. Gemeinsam gehen wir auf eine Reise und sprechen über die größten Hürden, wie sie diese überwunden haben und was sie daraus gelernt haben, sammeln Eindrücke, wie ihr sie noch nie gehört habt!

Tim Schnabel (COO): „Mit SPORT1 DEEP DIVE stärken wir unser digitales Portfolio gezielt im Bereich Bewegtbild und Audio. Das neue Format soll nicht nur unsere bestehenden Nutzer begeistern, sondern auch neue Zielgruppen für SPORT1 erschließen und unsere führende Position als digitale Sportplattform weiter ausbauen.“

Jan-Niklas Häuslein (Director Content Experience): „Unser Ziel ist es, vielfältige und digitale Bewegtbild-Inhalte zu schaffen, die in Erinnerung bleiben. In einer Welt voller schnelllebigem Content setzen wir mit SPORT1 DEEP DIVE bewusst auf Tiefe, authentische Einblicke und eine stimmige Distribution.“

