DAS HÄRTESTE SPORT-REALITY-FORMAT GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE: DANIEL AMINATI WIRD AB DEM 2. DEZEMBER EXATLON MODERIEREN

Prominentes Gesicht für SPORT1: Daniel Aminati moderiert ab dem 2. Dezember das Sport-Reality-Formats EXATLON

Staffelstart-Phase 2: Die Folgen werden montags bis freitags um 20:15 Uhr im Free-TV ausgestrahlt und sind on demand auf show1.tv abrufbar.

Ismaning, 25. November 2025 – SPORT1 setzt bei der neuen Staffel des härtesten Sport-Reality-Formats EXATLON auf ein prominentes Gesicht: Daniel Aminati übernimmt die Moderation der Show und führt die Zuschauer ab dem 2. Dezember, montags bis freitags um 20:15 Uhr, durch das spektakuläre Wettkampf-Abenteuer.

Daniel Aminati zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Landschaft. Der gebürtige Aachener startete seine Karriere zunächst als Musiker und Schauspieler, bevor er sich als Moderator zahlreicher Erfolgsformate etablierte. Neben seiner TV-Arbeit ist Aminati leidenschaftlicher Sportler, Fitness-Coach und Motivator, was ihn zur idealen Besetzung für ein sportlich-ambitioniertes Format wie EXATLON macht. Mit seiner Energie und Erfahrung bringt er Authentizität und Begeisterung in die Show.

Daniel Aminati: „EXATLON ist für mich die härteste sportliche Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen. Was die Athletinnen und Athleten Woche für Woche leisten, ist beeindruckend. Ich bin froh, ein Teil der Show zu sein – und freue mich auf Abwechslung, spannende Challenges und emotionale Momente.“

Über EXATLON – Der Aufstieg der Teams

Bei EXATLON erwartet die Zuschauer eine neue Phase voller sportlicher Höchstleistungen, packender Dynamiken und emotionaler Team-Momente. Das Format, das Reality, Abenteuer und Sport vereint, bringt erneut herausragende Athleten in einer herausfordernden Outdoor-Umgebung an ihre Grenzen – mit Fokus auf Teamgeist, Durchhaltevermögen und Strategie.

In der zweiten Staffelphase formieren sich die Teams neu: Nun erfolgt die Umstrukturierung in zwei Teams, um die klassischen EXATLON-Phasen zu starten. Das Siegerteam des „Battle of the Cities“-Turniers sowie drei Zweitplatzierte ziehen direkt in die Hauptteams ein. Ergänzt werden sie durch fünf leistungsstarke Neuzugänge. Die restlichen Teilnehmer werden aus 16 Kandidaten gewählt – jedes Team besteht zunächst aus zwölf Mitgliedern, weitere vier steigen im Verlauf der Staffel ein.

Bei EXATLON sind zwei starke Moderatoren mit dabei: Daniel Aminati führt durch die Staffel, während Matthias Sandten als zweiter Host den Wettbewerb gemeinsam mit Daniel kommentiert und ausgewählte Interviews mit den Teilnehmer:innen führt. So sorgen beide für eine spannende Unterhaltung vor Ort.