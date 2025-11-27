PROGRAMMHIGHLIGHTS 2026: SPORT1 PRÄSENTIERT EINEN BESONDEREN MIX AUS SPORT UND ENTERTAINMENT

Ismaning, 27. November 2025 – SPORT1 präsentiert die Programmhighlights für 2026 und unterstreicht damit seine klare strategische Ausrichtung: Künftig wird noch stärker auf die Kombination aus aufmerksamkeitsstarken Sport-Inhalten und reichweitenstarken Entertainment-Formaten gesetzt – gemäß der Vision „Enjoy entertainment every day“.

SPORT1 richtet sich konsequent auf den Markt aus

Die Medien- und Werbelandschaft befindet sich im Wandel – SPORT1 reagiert darauf mit einem ausgewogenen Mix aus Sport und Entertainment, der neue Zielgruppen erschließt und gleichzeitig die starke Marken-DNA des Senders bewahrt. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigem Wachstum, Markstabilität und einer programmlichen Aufstellung, die Werbepartnern eine hohe Reichweite, planbare Jahrespräsenz und flexible Integrationsmöglichkeiten bietet.

Starke Partnerschaften für nachhaltige Reichweite

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Acunmedya wird 2026 weitergeführt: Bewährte Formate werden kontinuierlich ausgebaut, neue Programme schaffen zusätzliche Reichweite und ein langfristiges Fundament für Wachstum im Entertainment-Segment.

Die Programmhighlights 2026 im Überblick

SPORT

SPORT1 bleibt seinen Kernkompetenzen treu und baut gleichzeitig Reichweite in relevanten Sportarten weiter aus:

• Doppelpass

Deutschlands reichweitenstärkster Fußballtalk aus dem Hilton Hotel Airport München, der seit über 30 Jahren den sportpolitischen Diskurs prägt. Die Sendung überzeugt durch die starke Verbindung aus fundierter Einordnung, prominenten Stimmen und einer besonderen Nähe zu den Fans.

• Bundesliga Pur

Während der Saison liefert „Bundesliga Pur“ am Sonntagmorgen den ausführlichen Überblick zum aktuellen Spieltag der 1. und 2. Bundesliga und fasst in 90 Minuten die Highlights der Partien von Freitag und Samstag zusammen.

• Frauen Fußball Bundesliga

SPORT1 präsentiert das Topspiel der Frauen-Bundesliga montags live im Free-TV. Vor der Partie werden die Zuschauer durch ausführliche Vorberichte auf das Duell vorbereitet, ehe nach dem Abpfiff eine umfängliche Analyse mit Interviews mit den Spielerinnen und Trainern erfolgt.

• Fantalk

Das Kult-Talkformat aus der 11Freunde Bar in Essen wird an Champions-League-Spieltagen übertragen und schafft einen direkten Austausch mit Experten, prominenten Gästen und den Fans. Das Format begeistert durch seine authentische, fanorientierte Perspektive auf die Champions-League-Spiele.

• Icon League

Die von Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich gegründete Icon League vereint Hallenfußball mit spektakulären Challenges. Hier treffen die größten Fußballer auf die bekanntesten Streamer. Mit dabei sind Ex-Profis sowie Amateur-Fußballer. Besonders sticht die innovative Verbindung von Hochleistungssport und modernem Entertainment hervor.

• Darts

SPORT1 ist DER Darts-Sender in Deutschland und begeistert das Publikum ganzjährig mit den unterschiedlichsten Turnieren. Dabei stechen vor allem die Premier League von Februar bis Mai sowie im Winter die Darts-WM heraus. Mit den Darts-Übertragungen wird eine hohe Markenpräsenz erreicht.

• Volleyball Bundesliga

SPORT1 ist bei der Frauen-Volleyball-Bundesliga mittendrin und überträgt an jedem Spieltag ein Livespiel am Samstagnachmittag. Nach der regulären Saison werden ausgewählte Playoff-Spiele auf dem Weg zum Meistertitel gezeigt.

ENTERTAINMENT

2026 setzt SPORT1 verstärkt auf eigenproduzierte Entertainment-Formate, mit bekannten Gesichtern.

• EXATLON

Das härteste Sport-Reality-Format in Deutschland, das Abenteuer und Sport vereint, bringt herausragende Athleten in einer herausfordernden Outdoor-Umgebung an ihre Grenzen – mit Fokus auf Teamgeist, Durchhaltevermögen und Strategie. Als Moderator führt künftig Daniel Aminati die Zuschauer durch die Folgen.

• Survivor

Das ultimative Abenteuerformat, in dem ganz normale, aber außergewöhnlich widerstandsfähige Menschen ihren Überlebensgeist unter Beweis stellen. Auf einer abgeschiedenen tropischen Insel müssen sie sich mit minimaler Ausrüstung selbst versorgen, Nahrung finden, Unterkünfte bauen und eine eigene Gemeinschaft formen. Wöchentliche Challenges, strategische Entscheidungen und pure Willenskraft sorgen dabei für höchste Spannung. Moderiert wird das Format von Detlef D. Soost.

• Darts Party

In Darts Party treten 24 Kandidaten in einer futuristischen Arena gegeneinander an – nicht nur mit Pfeilen, sondern auch gegen spektakuläre Hindernisse. Die Show kombiniert Darts, Action und Strategie zu einem unterhaltsamen Wettkampf. Moderiert wird das Format von Elmar Paulke und Florian Hempel.

• PS-Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry

Nach der langjährigen Erfolgssendung „Die PS-Profis“ schlägt Sidney Hofmann ein neues Kapitel auf und feiert zusammen mit Ferry Weiß sein Comeback auf SPORT1. Dabei handelt es sich nicht um ein Remake, sondern ist eine Weiterentwicklung der Originalmacher. Hofmann und Weiß nehmen in jeder Folge bestimmte Autos genau unter die Lupe.

• My Style Rocks

Das spektakulärste Fashion-Duell der Welt, in welchem zwölf stilvolle, selbstbewusste Kandidatinnen ein Battle austragen, um die stylischste Frau Deutschlands zu ermitteln. Der prominent besetzten Jury gehört federführend Modeexperte Harald Glööckler an.

Alle Formate stehen für eine klare strategische Mission: tägliche Relevanz, klare Zielgruppenansprache, starke Aktivierungsflächen für Werbekunden.

Vision: „Enjoy entertainment every day“

SPORT1 verfolgt 2026 eine eindeutige programmliche Leitidee: Sportliche Höhepunkte und unterhaltsames

Daily Entertainment verschmelzen zu einer dynamischen Mischung, die alle Zuschauergruppen anspricht.

Von packenden Live-Momenten im Fußball oder Darts bis hin zu starken Reality- und Entertainment-Shows

entsteht ein Umfeld, das Marken über das ganze Jahr hinweg sichtbar macht und kommunikationsstarke

Touchpoints bietet.

Romeo Edsperger, Chief Sales Officer, SPORT1 GmbH: „Mit unserem Portfolio 2026 schaffen wir ein Umfeld, das Werbekunden maximale Flexibilität und kontinuierliche Sichtbarkeit bietet. Der Mix aus Sport und Entertainment erweitert unser Reichweiten-Potential entscheidend – und richtet SPORT1 auf die Bedürfnisse eines dynamischen Marktes aus.“

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer, SPORT1 GmbH: „SPORT1 entwickelt sich konsequent zu einem Sender, der Entertainment und Sport auf neue Weise verbindet. Beide Welten ergänzen sich perfekt – emotional, dynamisch und mitreißend. Unser Programm 2026 zeigt, wie stark diese Kombination ist und welches Potenzial sie für unser Publikum und unsere Partner entfaltet.“

