SURVIVOR: DETLEF D! SOOST WIRD HOST DES ULTIMATIVEN ABENTEUERFORMATS AUF SPORT1

Prominenter Neuzugang für SPORT1: Detlef D! Soost wird der Moderator des Reality-Formats SURVIVOR

Staffelstart im März 2026: Die Folgen werden im Free-TV ausgestrahlt und sind on demand auf show1.tv abrufbar.

Ismaning, 25. November 2025 – SPORT1 holt eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands für eines der härtesten TV-Abenteuer an Board: Detlef D! Soost wird Host des Reality-Formats SURVIVOR, das ab März 2026 bei SPORT1 startet. Mit SURVIVOR erweitert SPORT1 sein Portfolio um ein packendes Premium-Entertainment-Format, welches echte menschliche Stärke, Teamgeist und Überlebenswillen in den Mittelpunkt stellt. Alle Episoden sind im Free-TV zu sehen und stehen zusätzlich on demand auf show1.tv zur Verfügung.

Als Host begleitet Detlef D! Soost die Kandidaten durch das Abenteuer. Bekannt für seinen unerschütterlichen Antrieb, seine Authentizität und seine Fähigkeit, Menschen zu Höchstleistungen zu motivieren, verkörpert er genau die Werte, die SURVIVOR ausmachen.

Detlef D! Soost: „Ich bin stolz, als Host und Mentor die Kandidaten bei SURVIVOR begleiten zu dürfen. Was sie hier erleben, ist in TV und Medien einzigartig – körperlich, mental und emotional. Jede Träne, jeder Ausbruch von Wut, jede Freude und jeder Sieg passiert hier echt und ungeschönt. Die Teilnehmer entdecken Seiten an sich, von denen sie vorher nichts wussten, und wachsen über sich hinaus. Wer echtes Abenteuer und echte Emotionen erleben will, sollte unbedingt einschalten.“

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Wir freuen uns riesig, dass SURVIVOR nun zu SPORT1 kommt – das Format ergänzt unser Portfolio auf ideale Weise und stärkt unseren Entertainment-Bereich nachhaltig. SURVIVOR passt hervorragend in unsere programmliche Ausrichtung, in der wir starke Emotionen, echte Herausforderungen und authentische Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mit Detlef D! Soost haben wir den perfekten Host an unserer Seite, der das Format mit seiner Energie und Glaubwürdigkeit optimal komplettiert.“

SURVIVOR: Das ultimative Abenteuer der Menschlichkeit

SURVIVOR ist mehr als ein Reality-Wettkampf – hier werden die körperliche und mentale Stärke auf die Probe gestellt. Die Teilnehmer sind normale, aber außergewöhnliche Menschen, die auf einer einsamen tropischen Insel leben und nur mit dem Nötigsten ausgestattet sind. Sie müssen sich selbst versorgen: Nahrung finden, Unterkünfte bauen, eine funktionierende Gemeinschaft schaffen und zugleich wöchentlich anspruchsvolle Challenges meistern. Strategie, Durchhaltevermögen und Willenskraft entscheiden über das Weiterkommen.