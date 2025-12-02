DARTS-WM: JANA WOSNITZA FEIERT IHR COMEBACK AUF SPORT1

Besondere Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Jana Wosnitza moderiert fünf Tage die Darts-WM für SPORT1

Ismaning, 02. Dezember 2025 – Besondere Rückkehr auf SPORT1: Jana Wosnitza wird zwischen dem 15. und 19. Dezember fünf Tage die Moderation bei der Übertragung der Darts-WM übernehmen. Bis zu ihrem Abschied 2023 zählte die 32-Jährige zu den bekanntesten SPORT1-Gesichtern. Wosnitza kehrt mit ihrem Comeback an den Ort zurück, an dem sie ihre TV-Präsenz maßgeblich geprägt hat. Die Moderatorin begleitete über Jahre die Darts-WM bei SPORT1 aus dem legendären Alexandra Palace in London. SPORT1 überträgt die größte Sport-Party des Jahres ab dem 11. Dezember 2025, das große Finale steigt am 3. Januar 2026. Bereits am 10. Dezember wird das Publikum mit einer großen Primetime-Sondersendung auf die WM eingestimmt. Alle Inhalte sind zusätzlich on demand auf show1.tv abrufbar.

Jana Wosnitza kehrt zurück – ein emotionales Wiedersehen

Mit ihrer frischen, nahbaren Art und Expertise hat Jana Wosnitza die Darts-Übertragungen von SPORT1 in der Vergangenheit geprägt. Viele Fans verbinden ihren Namen untrennbar mit der WM-Berichterstattung. Die 32-Jährige absolvierte beim TV-Sender aus Ismaning zwischen 2018 und 2020 ihr Volontariat und stand seither in unterschiedlichen Formaten wie dem Doppelpass, Fantalk, der 2. Bundesliga und den Darts-Übertragungen als Moderatorin vor der Kamera. Nun kehrt sie nach ihrem Abschied im Jahr 2023 für fünf Tage zurück und übernimmt vom 15. bis zum 19. Dezember die Moderation von Katharina Kleinfeldt, die das restliche Turnier vor der Kamera stehen wird.

Jana Wosnitza: „Ich freue mich riesig, in den Ally Pally zurückzukehren und die WM erneut begleiten zu dürfen. Die Darts-WM besitzt eine einzigartige, elektrisierende Atmosphäre, die man kaum in Worte fassen kann. Jeder Abend ist besonders, jeder Moment kann Geschichte schreiben. Ich bin voller Vorfreude auf die Spiele, die Emotionen und all die unvergesslichen Augenblicke, die uns die Darts-WM 2026 bescheren wird.“

Das SPORT1-Team bei der Darts-WM im Überblick

Katharina Kleinfeldt – Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM

– Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM Jana Wosnitza – kehrt zurück und übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12.2025

– kehrt zurück und übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12.2025 Max Hopp – deutscher Darts-Profi, SPORT1-Experte und selbst WM-Teilnehmer

– deutscher Darts-Profi, SPORT1-Experte und selbst WM-Teilnehmer Basti Schwele – einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren

– einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren Philip Brzezinski – Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte

– Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte Robert Marijanovic – ehemaliger Profi, Co-Kommentator und Darts-Analyst

