DARTS-WM: SPORT1 MACHT DIE BÜHNE FREI FÜR DIE GRÖSSTE SPORT-PARTY DES JAHRES

Rekord-WM: 128 Spieler, darunter acht Deutsche, 20 Turniertage und der Sieger erhält eine Million Pfund Preisgeld

Das On-Air-Team bestehend aus Katharina Kleinfeldt, Jana Wosnitza, Basti Schwele, Robert Marijanovic, Philip Brzezinski und ggf. Max Hopp

Darts-WM auf allen SPORT1-Plattformen: Free-TV, Web & App, Social-Media-Kanäle sowie show1.tv

Starke Partner für die Darts-WM mit an Bord.

Ismaning, 10. Dezember 2025 – Der Countdown ist vorbei: Ab dem 11. Dezember 2025 startet die Darts-WM 2026 – und SPORT1 ist wie jedes Jahr #mittendrin. Als Home of Darts begleitet SPORT1 das größte Sport- und Entertainment-Highlight der Weihnachtszeit umfassend und crossmedial über alle Plattformen hinweg. Dieses Jahr wird die WM so groß wie nie zuvor: Das Turnier hat die Rekordspieleranzahl von 128, das Rekordpreisgeld von einem Volumen von fünf Millionen Pfund und dauert erstmals vier Tage länger. Zudem senden wir 150 Livestunden – ein Plus von 30 Stunden im Vergleich zum Vorjahr. SPORT1 stimmt die Fans bereits heute Abend mit einer großen Sondersendung zur Primetime ein.

Darts-WM: Ein Turnier der Superlative

Bis zum Finale am 03. Januar 2026 erleben die Fans eine unbeschreibliche Stimmung im legendären Alexandra Palace und Spieler auf absolutem Top-Niveau. In diesem Jahr sind erstmals 128 Teilnehmer am Start, die um das Rekordpreisgeld von insgesamt fünf Millionen Pfund kämpfen. Aufgrund der erhöhten Spieleranzahl wurde das Turnier im Vergleich zu den Vorjahren um vier Tage verlängert. Die Anzahl von acht deutschen WM-Startern ist ebenfalls ein Rekord. Mit dabei sind Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Max Hopp sowie die Debütanten Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk. Für Hopp ist es die Rückkehr in den Ally Pally seit seiner letzten Qualifikation 2021. Eine besondere Storyline bietet Merk, der im Laufe des Jahres Kandidat der SPORT1-Show „Darts Party“ war und sich im Anschluss sensationell über die Super League für die WM qualifiziert hat. Für ihn könnte das Turnier der Startschuss zu etwas ganz Großem werden. Hinzu eröffnet Merk die WM mit seinem Erstrundenduell gegen Kim Huybrechts am 11. Dezember.

Das SPORT1-Team bei der Darts-WM

SPORT1 setzt auf sein bewährtes On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic. Hinzu kommen Neuzugang Philip Brzezinski (Master of Ceremonies PDC Europe) sowie die Rückkehrerin Jana Wosnitza für die größte Sport-Party des Jahres. Falls Max Hopp im Laufe des Turniers ausscheiden sollte, wird er das Team mit seiner Expertise verstärken. Das Team liefert emotionale Momente, tiefgründige Analysen, hintergründige Einblicke und die besondere WM-Atmosphäre, die SPORT1 jedes Jahr einzigartig transportiert.

Das On-Air-Team im Überblick:

Katharina Kleinfeldt – Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM

– Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM Jana Wosnitza – Übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12.

– Übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12. Basti Schwele – einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren

– einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren Robert Marijanovic – ehemaliger Profi, Co-Kommentator und Darts-Analyst

– ehemaliger Profi, Co-Kommentator und Darts-Analyst Philip Brzezinski – Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte

– Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte Max Hopp – deutscher Darts-Profi, SPORT1-Experte und selbst WM-Teilnehmer

Alle Plattformen, alle Perspektiven – die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 begleitet die diesjährige Darts-WM so umfassend wie noch nie und bietet den Fans auf allen Kanälen ein rundum einzigartiges Erlebnis. Die Matches werden live im Free-TV übertragen, während SPORT1.de mit aktuellen News, tiefgehenden Analysen, Interviews und Live-Updates jederzeit am Puls des Turniers bleibt. Auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 sorgen Clips, Highlight-Momente, Short-Form-Videos und überraschende Szenen für zusätzliche Reichweite und Dynamik. Darüber hinaus ist der Live-Stream auf show1.tv abrufbar – jederzeit und von überall. Die enge Verzahnung aus TV, Online, Social und Streaming schafft maximale Sichtbarkeit, erreicht unterschiedlichste Zielgruppen und regt die hochengagierten Darts-Community an.

SPORT1 setzt auf starke Partner

Auch in diesem Jahr kann SPORT1 erneut auf ein starkes Partnernetzwerk bauen, das die Darts-WM mit vielfältigen Aktivierungen, Sponsoring-Maßnahmen und Markenpräsenz begleitet. Neben vielen weiteren Kooperationspartnern sind die Hauptsponsoren der diesjährigen Weltmeisterschaft auf SPORT1:

Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu

WINAMAX Sportwetten

ELTEN Sicherheitsschuhe

Maschinensucher.de

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Die größte WM aller Zeiten fordert das Beste von uns – und genau das liefern wir. Mit einem starken Redaktionsteam, umfassender Darts-Expertise und einer echten 360-Grad-Aufbereitung bringen wir die Fans so nah wie möglich an dieses Turnier heran. SPORT1 lebt Darts – auf allen Plattformen“

Romeo Edsperger, Chief Sales Officer: „Die Darts-WM zeigt jedes Jahr eindrucksvoll, welche Power dieses Umfeld besitzt. Unsere Partner profitieren von den starken Reichweiten und einer positiv besetzten Markenpräsenz, die wir gemeinsam schaffen. Wir freuen uns zu sehen, wie sich die Darts-Begeisterung in den Kampagnen widerspiegelt – das treibt uns noch mehr an.“

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Susanne Smoll

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 2526

________________________________________________________________________

ÜBER SPORT1