KLEINFELDT, SCHWELE UND CO. - SPORT1 PRÄSENTIERT SEIN TEAM FÜR DIE DARTS-WM

SPORT1 setzt auf sein bewährtes On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic mit Neuzugang Philip Brzezinski

Jana Wosnitza feiert ihr Comeback – pünktlich zur größten Sport-Party des Jahres im legendären Alexandra Palace in London

§Max Hopp ist als Spieler für das Turnier qualifiziert und verstärkt das Team, falls er im Turnierverlauf ausscheiden sollte

Ismaning, 02. Dezember 2025 – SPORT1 läutet den Countdown auf die Darts-WM 2026 ein und stellt sein On-Air-Team für die größte Sport-Party des Jahres vor. Mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic wird dabei auf das bewährte sowie etablierte Personal aus den vergangenen Jahren gesetzt. Hinzu kommen Experte Philip Brzezinski (Master of Ceremonies PDC Europe) sowie Moderatorin Jana Wosnitza, die ihr Comeback bei SPORT1 feiert. Die Darts-WM startet am 11. Dezember 2025, das große Finale steigt am 3. Januar 2026. Bereits am 10. Dezember stimmt SPORT1 das Publikum mit einer großen Primetime-Sondersendung auf die WM ein. Alle Inhalte sind zusätzlich on demand auf show1.tv abrufbar.

Das SPORT1-Team bei der Darts-WM im Überblick

Katharina Kleinfeldt – Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM

– Moderatorin vor Ort, führt durch den Großteil der WM Jana Wosnitza – Übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12.2025

– Übernimmt die Moderation vom 15. bis 19.12.2025 Basti Schwele – einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren

– einer der bekanntesten deutschen Darts-Kommentatoren Robert Marijanović – ehemaliger Profi, Co-Kommentator und Darts-Analyst

– ehemaliger Profi, Co-Kommentator und Darts-Analyst Philip Brzezinski – Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte

– Master of Ceremonies der PDC Europe, SPORT1-Experte Max Hopp – deutscher Darts-Profi, SPORT1-Experte und selbst WM-Teilnehmer

Katharina Kleinfeldt: „Ich freue mich wahnsinnig auf DAS Sport- und Entertainment-Highlight des Winters. Die Atmosphäre im Ally Pally, die Stimmung des Publikums und die spannenden Spieler machen die Darts-WM jedes Jahr einzigartig. Für mich ist es bereits die dritte WM, und dieses Jahr ist das Feld noch größer, das Preisgeld rekordverdächtig – und ich bin gespannt, wie sich der erst 18-jährige Titelverteidiger Luke Littler schlägt.“

Basti Schwele: „Die Darts-WM ist für mich das Highlight der gesamten Saison. Ich freue mich besonders auf die Zeit im Ally Pally, die Fans live mitzunehmen, spannende Matches zu kommentieren und die Geschichten hinter den Spielern zu erzählen. In diesem Jahr möchte ich die Darts-Begeisterung bei den Zuschauern noch einmal toppen.“