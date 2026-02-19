SPORT1 BAUT DARTS-PRÄSENZ IM FREE-TV WEITER AUS: FÜNF-JAHRES-DEAL MIT DAZN SICHERT LANGFRISTIG PDC-RECHTE – 69 DARTS-TAGE PRO JAHR

SPORT1 bleibt durch die erneute Partnerschaft mit DAZN etablierter Free-TV-Partner der PDC in Deutschland

69 Darts-Tage pro Jahr mit sechs Major-Turnieren, der Premier League und dem World-Series-Finale sowie ausgewählten European-Tour- und World-Series-Events

Fünf-Jahres-Vertrag im Rahmen einer Sublizenz-Vereinbarung mit DAZN

2026 bleiben alle Turnierserien unverändert – die WM 2027 zeigt SPORT1 ein letztes Mal live

Ismaning, 19. Januar 2026 – SPORT1 bleibt auch ab 2027 eine der zentralen Bühnen für Live-Darts im deutschen Free-TV: Der Sender hat sich im Rahmen einer neuen Fünf-Jahres-Partnerschaft mit DAZN erneut umfangreiche Rechte an den Turnieren der Professional Darts Corporation (PDC) gesichert. Mit künftig 69 Darts-Tagen pro Jahr sichert SPORT1 die ganzjährige Präsenz und unterstreicht sein klares Commitment zum Sport. Die Vereinbarung steht für langfristige Planungssicherheit, Kontinuität und eine starke Free-TV-Präsenz im deutschen Markt. Die bestehenden Turnierserien bleiben dabei im laufenden Rechtezyklus 2026 unverändert im Programm, die PDC World Darts Championship wird im Dezember 2026 ein letztes Mal live auf SPORT1 zu sehen sein.

Mehr Turniere, mehr Live-Darts, mehr ganzjährige Präsenz

Der neue Rechtezyklus hält die hohe Live-Präsenz: Neben etablierten Top-Events bleiben zahlreiche Kernrechte co-exklusiv mit DAZN im Portfolio und sorgen für eine kontinuierliche Darts-Bühne im Free-TV über das gesamte Jahr hinweg. Besonders prominent: die komplette Übertragung aller Sessions der Premier League Darts sowie des Grand Slam of Darts – zwei der reichweitenstärksten und publikumswirksamsten Wettbewerbe im internationalen Darts-Kalender.

Im Zuge der Neuausrichtung des Rechteportfolios wird die PDC World Darts Championship ab dem kommenden Rechtezyklus 2027/2028 nicht mehr auf SPORT1 zu sehen sein. Gleichzeitig stärkt SPORT1 seine ganzjährige Live-Präsenz deutlich und hält unterjährig das Angebot mit 69 Darts-Tagen pro Jahr – mit den wichtigsten Turnieren der PDC und einer kontinuierlichen Free-TV-Bühne für Fans in Deutschland.

Die Rechte erfolgen im Rahmen einer Sublizenz-Vereinbarung mit dem Streaminganbieter DAZN.

Folgende Turniere sind ab 2027 exklusiv im Free-TV auf SPORT1 zu sehen:

Premier League Darts

Grand Slam of Darts

World Masters

UK Open

World Grand Prix

Players Championship Finals

German Open

World Series Finals

Vier Events der PDC World Series

Vier Events der PDC European Tour (exkl. German Darts Grand Prix)

Über zwei Jahrzehnte Darts-Kompetenz – mit klarem Blick nach vorn

Seit mehr als 20 Jahren begleitet SPORT1 den Aufstieg des Darts-Sports in Deutschland und hat maßgeblich dazu beigetragen, ihn im Free-TV zu etablieren. Der neue Fünf-Jahres-Deal steht für strategische Kontinuität, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaft – sowohl gegenüber Fans als auch gegenüber Werbekunden und Partnern.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Darts ist seit über zwei Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil unserer DNA. Mit dem neuen Fünf-Jahres-Vertrag sichern wir nicht nur langfristige Planungssicherheit, sondern sichern unser Engagement mit 69 Darts-Tagen pro Jahr. Das bedeutet viele Live-Events, mehr Präsenz und eine klare Exklusivität im Free-TV.

Natürlich bedauern wir, dass die PDC World Darts Championship ab 2028 nicht mehr Teil unseres Portfolios sein wird. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unter für uns wirtschaftlich angemessenen Rahmenbedingungen ein optimales Rechtepaket zu sichern. Gemeinsam mit unserem Partner DAZN setzen wir ein starkes Signal für die nachhaltige Entwicklung des Darts-Sports in Deutschland – mit einem strukturell erweiterten Rechtepaket und einer ganzjährigen Bühne im Free-TV. Unser Anspruch bleibt unverändert: SPORT1 ist und bleibt die Heimat des Darts im deutschen Free-TV.“

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien: „Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte des Darts in der DACH-Region durch eine umfassende, langfristige Vereinbarung zwischen DAZN und der PDC fortzuschreiben, und blicken der weiteren Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Broadcast-Partner wie SPORT1 mit großer Vorfreude entgegen. Durch die enge Kooperation und die co-exklusive Verbreitung möchten wir sicherstellen, dass noch mehr Fans die größten Momente des Darts erleben können – über alle relevanten Plattformen hinweg.“

