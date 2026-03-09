THE ICON LEAGUE STARTET AM 16. MÄRZ AUF SPORT1 IN DIE NEUE SAISON – LIVE IM FREE-TV UND AUF ALLEN DIGITALEN PLATTFORMEN

• Saisonstart am 16. März live im Free-TV auf SPORT1 • Multiplattform-Coverage über TV, sport1.de, App und Social Media • Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen SPORT1 und Icon League

Ismaning, 09. März 2026 – The Icon League geht bei SPORT1 in die nächste Runde: Am 16. März startet die neue Saison live im Free-TV. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr entwickelt sich das Format weiter – vom Event-Charakter hin zu einer festen Größe im Sport-Entertainment-Portfolio von SPORT1. Mit hochklassigem Hallenfußball, unmittelbarer Fan-Nähe und einer konsequenten Multiplattform-Inszenierung setzt die Icon League neue Akzente im modernen Fußballumfeld. SPORT1 begleitet das Format als strategischer Plattformpartner und treibt die Weiterentwicklung aktiv mit voran.

Vom Event zum festen Bestandteil der Sportlandschaft

Die zweite Saison steht für den nächsten Schritt eines wachsenden Formats. The Icon League verbindet sportliche Qualität mit Event-Atmosphäre. Schnelle Spiele, emotionale Momente und direkte Interaktion mit der Community schaffen ein Umfeld, das über die klassische Sportübertragung hinausgeht. Das Format richtet sich gezielt an ein junges, digital-affines Publikum und setzt auf Tempo, Nähe und authentische Inszenierung – sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Verlängerung auf Social Media.

Ganzheitliche Multiplattform-Inszenierung

Auch in der zweiten Übertragungssaison setzt SPORT1 auf eine umfassende Multiplattform-Coverage. SPORT1 überträgt die Spiele live und in Highlights im Free-TV und bietet ergänzend Livestreams, Highlight-Clips und redaktionelle Berichterstattung auf SPORT1.de sowie in der SPORT1 App. Auf den Social-Media-Kanälen sorgen Behind-the-Scenes-Inhalte, Interviews und Community-Formate für zusätzliche Reichweite und Interaktion. Moderation nah am Spielfeldrand, Live-Kommentierung und direkte Spieler-Interviews transportieren die besondere Dynamik der Liga. So entsteht ein ganzheitliches Erlebnis, das TV, Online und Social eng miteinander verzahnt und die Icon League nachhaltig im Programm verankert.

Zukunftsformat mit klarer Perspektive

Mit der neuen Saison unterstreicht SPORT1 seinen Anspruch, innovative Sportformate nachhaltig im Markt zu etablieren. The Icon League steht exemplarisch für eine neue Generation von Fußball-Entertainment: schnell, interaktiv und plattformübergreifend erlebbar.

Marc Goroll, Geschäftsführer The Icon League: “Wir freuen uns, mit SPORT1 in die zweite gemeinsame Saison zu starten. Die enge und langfristige Partnerschaft mit SPORT1 bietet uns die Möglichkeit, unser Produkt neuen Zielgruppen zugänglich zu machen und somit als Marke noch bekannter zu werden. In Season Four werden unsere Team Heads und fußballerischen Gäste noch enger mit SPORT1 verknüpft, um so die Überschneidung beider Welten – der TV- und der Streamingwelt – noch stärker zu nutzen.”

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer SPORT1: „The Icon League passt perfekt in unsere strategische Ausrichtung: Sie vereint Sport, Entertainment und Community auf moderne Weise. Hallenfußball gewinnt spürbar an Dynamik und Relevanz – schnell, emotional und nah an den Fans. Mit unserer plattformübergreifenden Inszenierung schaffen wir eine Bühne, die das Format nachhaltig stärkt und einer breiten Zielgruppe zugänglich macht.“

Anbei ein Fotomotiv zur THE ICON LEAGUE & Andreas Gerhardt (Copyright: SPORT1) zur freien redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Susanne Smoll I Johannes Vehren

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 2526

________________________________________________________________________

