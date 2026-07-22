Die Erfolgsgeschichte geht weiter: „PS Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry“ startet am 29. Juli 2026 in die zweite Staffel auf SPORT1

Ismaning, 22. Juli 2026 – Nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr geht „PS Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry“ jetzt den nächsten Schritt: Ab Mittwoch, 29. Juli 2026, startet das SPORT1 Original mit einer kompletten Staffel aus neun neuen Episoden. Sidney Hoffmann und Ferry Weiss nehmen dabei immer mittwochs um 22:15 Uhr spannende Fahrzeuge genau unter die Lupe. Automobile Leidenschaft, langjährige Erfahrung und ehrliche Einschätzungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit „PS Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry“ knüpfen die langjährigen Macher der erfolgreichen Automobilmarke „Die PS-Profis“ an eine der prägenden Eigenproduktionen von SPORT1 an. Nach mehreren Jahren Pause und dem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr geht das Format nun den nächsten Schritt. Als SPORT1 Original verbindet es die Stärken des Kultformats mit einer zeitgemäßen Weiterentwicklung. Statt klassischer Kaufberatung stehen heute fundierte Fahrzeugchecks, verständliche Technik und authentische Einordnungen im Fokus. Sidney Hoffmann und Ferry Weiss analysieren in jeder Folge ausgewählte Modelle, erklären Entwicklungen der Automobilwelt und zeigen, worauf es bei modernen Fahrzeugen wirklich ankommt.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer von SPORT1: „Mit der neuen Staffel setzen wir den Fokus konsequent auf die Weiterentwicklung unserer Formate. Die Rückkehr von „PS Profis“ als SPORT1 Original steht dabei beispielhaft für unseren Weg, die unverwechselbare SPORT1-DNA wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Fans lieben die Sendung und wir freuen uns, unserem Publikum mit neun neuen Folgen noch mehr davon bieten zu können. Gleichzeitig ist das erst der Anfang. Wir werden unser Profil mit weiteren Formaten weiter schärfen und noch näher an den Interessen unserer Zielgruppe sein.“

Zum Erfolg des Formats trägt auch die langjährige Zusammenarbeit von Sidney Hoffmann und Ferry Weiss bei. Seit 2012 arbeiten beide gemeinsam an den „PS-Profis“, aus der beruflichen Zusammenarbeit ist eine enge Freundschaft entstanden. Nach ihrem gemeinsamen Buch „Normal ist das nicht“ und dem seit 2024 erscheinenden Podcast „Sidney und Ferry“ mit inzwischen mehr als 100 Folgen fließt diese besondere Dynamik heute auch in „PS Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry“ ein. Fachliche Expertise und persönliche Vertrautheit machen das Duo zu einem unverwechselbaren Bestandteil des Formats.

Sidney Hoffmann sagt: Die „PS-Profis“ haben mich viele Jahre begleitet und bis heute verbinden viele Menschen meinen Namen mit dieser Leidenschaft. Umso schöner ist es, diese Geschichte gemeinsam mit Ferry weiterzuschreiben. Wir schauen uns Autos genau an, sprechen offen über ihre Stärken und Schwächen und wollen unsere Begeisterung mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen. Genau das macht dieses Format für mich aus.“

„PS Profis – Sidney’s Autocheck und Ferry“ startet am Mittwoch, 29. Juli 2026, um 22:15 Uhr auf SPORT1. Insgesamt umfasst die zweite Staffel neun Episoden.

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