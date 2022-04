Bitterer Abschied bei March Madness: Coach K wird mit Niederlage in Rente geschickt

Das Team von der Universität in Durham/North Carolina unterlag von 70.602 Zuschauern im Superdome von New Orleans dem großen Rivalen University of North Carolina 77:81, die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 zerschlug sich.