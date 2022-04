ELF: Trikotverkauf für den guten Zweck

Ab Freitagabend können Fans auf der ELF-Homepage für 99,99 Euro ein gelb-blaues Trikot der Mannschaft erwerben. Alle Einnahmen sollen auf ein Fundraising-Konto der Nationalbank überwiesen werden, mit dem vom Krieg betroffene Zivilisten unterstützt werden. Auf dem Shirt mit dem Schriftzug "The bravest Jersey on Earth" ist neben der Zahl 24 als Symbol für den russischen Angriff am 24. Februar auch das Wappen der Ukraine abgebildet.