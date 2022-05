Nächste Knie-OP: Nyara Sabally verpasst WNBA-Saison

Der Traum vom Debüt in der US-Frauen-Profiliga WNBA erfüllt sich für Nyara Sabally frühestens im kommenden Jahr. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin verpasst wegen einer erneuten Knieverletzung zum dritten Mal in fünf Jahren eine komplette Saison. Wie ihr Klub New York Liberty mitteilte, ist die Berlinerin erst 2023 wieder einsatzfähig.