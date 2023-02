Kurz nach Gründung! Football-Team wird umbenannt

Das erste französische Team in der European League of Football (ELF) hat sich wenige Monate nach seiner Gründung umbenannt und wird kommende Saison unter dem Namen Paris Musketeers antreten. Eigentlich sollte der Name Paris Saints lauten.

"Seit der Gründung des Franchise war es das Ziel, unser Team Paris Musketeers zu nennen. Dieser Name stand uns bis vor kurzem nicht zur Verfügung", hieß es in einer Mitteilung: "Wir haben jetzt die Rechte am Namen erworben und werden fortan ausschließlich als Paris Musketeers bekannt sein."

Paris war Ende September als neuer Standort bekannt gegeben worden. Der Name Saints wurde Ende Januar öffentlich gemacht - nun ist er schon wieder Geschichte. „Alle für einen, und einer für alle“, schrieb die Franchise am Montag anlässlich der Umbenennung bei Instagram und erinnerte an den berühmten Roman „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas.