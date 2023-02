NFL: Johnson pocht auf Volksfest-Besuch von Tom Brady

Mit Brady, der am Mittwoch bereits zum zweiten Mal sein Karriereende verkündete, hatte Johnson in der Saison 2019 zusammen bei den New England Patriots gespielt. "Dass er so lange der Inbegriff der Position Quarterback war, hat den Respekt von allen Spielern verdient", sagte der bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag stehende Fullback: "Er hat so viel erreicht. Er kann jetzt in den verdienten Ruhestand gehen."