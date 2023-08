Griner nach WNBA-Rückkehr früh gescheitert

US-Basketballstar Brittney Griner hat in ihrer ersten WNBA-Saison nach zehnmonatiger Haft in Russland mit Phoenix Mercury die Play-offs verpasst. Durch ein 74:77 gegen die Dallas Wings bleibt der Franchise aus Arizona keine Chance mehr auf den Einzug in die Meisterrunde. Griner stand bislang mit Phoenix immer in den Play-offs.