Ex-Profi Risse nun Kicker im American Football

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere als Fußballer hat Marcel Risse auf American Football umgesattelt. Der 33-Jährige, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen, den FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln gespielt hat, ist nun Kicker bei den Langenfeld Longhorns. Dies teilte das Team, das in der GFL2, der zweithöchsten deutschen Football-Liga spielt, via Facebook mit.