Sabally-Schwestern im WNBA-Halbfinale

Unterstützt von Dirk Nowitzki hat Satou Sabally mit den Dallas Wings erstmals das Play-off-Halbfinale der US-Basketball-Profiliga WNBA erreicht. Die Mannschaft um die deutsche Nationalspielerin aus Berlin schlug Atlanta Dream in eigener Halle 101:74 und gewann die Best-of-three-Serie mit 2:0, ab Sonntag geht es gegen den Hauptrundensieger Las Vegas Aces.

Auch Saballys jüngere Schwester Nyara steht in der Meisterrunde mit New York Liberty unter den besten vier Teams. Beim entscheidenden Sieg zum 2:0 über die Washington Mystics (90:85 n.V.) kam die 23-Jährige allerdings nicht zum Einsatz. New York spielt im Halbfinale gegen die Minnesota Lynx oder Connecticut Sun.