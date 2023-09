WNBA: Auszeichnung für Sabally

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist für ihren steilen Aufstieg in den USA nun sogar offiziell ausgezeichnet worden. Die Profiliga WNBA ehrte die 25-Jährige von den Dallas Wings am Donnerstag als Most Improved Player 2023. Sabally ist damit die Spielerin, die sich im Vergleich zur Vorsaison am deutlichsten verbessert hat.

