WNBA-Play-offs: Sabally trifft mit Dallas auf Atlanta

In den Play-offs geht es ab Freitag erneut gegen Atlanta (5.), die Wings haben im Viertelfinale (best of three) den Heimvorteil. Saballys jüngere Schwester Nyara belegte mit New York Liberty (32:8) den zweiten Platz, Play-off-Gegner sind die Washington Mystics (7.). Bestes Team waren die Las Vegas Aces (34:6).