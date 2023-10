Titeltraum geplatzt: Liberty und Sabally verlieren Finals

Der Traum von Nationalspielerin Nyara Sabally vom Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA ist geplatzt. Die Berlinerin verlor mit New York Liberty das vierte Finalspiel gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces trotz klarer Pausenführung mit 69:70 (41:30) und die Serie mit 1:3. Sabally (23) kam wie schon in Spiel eins nicht zum Einsatz - insgesamt stand sie in den Finals 2:37 Minuten auf dem Parkett.