Vor Deutschland-Spiel: Überraschende Chiefs-Pleite

Die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL eine Woche vor ihrem Gastspiel in Frankfurt überraschend ihre zweite Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Der Super-Bowl-Sieger unterlag bei den Denver Broncos mit 9:24, der von Grippe-Symptomen geschwächte Mahomes warf zwei Fehlpässe.

"Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen", sagte Mahomes, der zuvor noch nie in Denver verloren hatte. Für die Chiefs, die am Sonntag in Frankfurt auf die Miami Dolphins treffen, endete eine Serie von sechs Siegen. "Wir werden daraus lernen", sagte Coach Andy Reid.