Flag Football: Auch Frauen scheitern an Italien

Nach den deutschen Männern sind auch die Frauen bei der WM im Flag Football im Achtelfinale an Italien gescheitert. Die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) kassierte im finnischen Lahti beim 16:19 ihre erste Turnierniederlage, zuvor hatte es auf dem Weg zum Gruppensieg vier Siege in vier Vorrundenspielen gegeben.

Die Männer-Mannschaft hatte am Mittwochabend nach einer schwachen zweiten Halbzeit 26:48 gegen die Italiener verloren. Den Frauen erging es nicht besser. Zum Seitenwechsel stand es 16:0, danach punktete nur noch der Gegner.

Flag Football, 2028 in Los Angeles erstmals olympisch, ist verglichen mit der klassischen Variante besonders in Sachen Härte anders. Es wird zwischen den beiden Endzonen auf einem 50 mal 25 Yards großen Feld gespielt. Die Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spielern, die an einem Hüftgürtel zwei Bänder (flags) tragen. Wird eines abgerissen, gilt dies als Tackle.