Flag Football: Deutsche Frauen WM-Neunte

Bei der WM im Flag Football haben die deutschen Frauen nach ihrem Aus im Medaillenrennen den neunten Platz belegt. Die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) setzte sich im letzten Platzierungsspiel mit 26:24 gegen Panama durch. Zuvor war dem EM-Dritten am Freitagmorgen im finnischen Lahti ein 35:30 über Frankreich gelungen. Auch bei der elften WM-Auflage schaffte es die deutsche Mannschaft wegen ihres Scheiterns im Achtelfinale nicht auf das Podium.

Bei den Männern musste sich das deutsche Team mit Rang zwölf begnügen. Der Europameister verlor das Spiel um Platz elf gegen Japan 26:39. Beide AFVD-Mannschaften hatten beim Turnier in der Runde der letzten 16 gegen Italien verloren. Die Männer, WM-Silbermedaillengewinner von 2002 und 2004, zogen beim Start in die K.o.-Phase als Gruppenzweiter den Kürzeren, die Frauen nach einer starken Vorrunde ohne Niederlage als Gruppensieger.

Flag Football, 2028 in Los Angeles erstmals olympisch, unterscheidet sich verglichen mit der klassischen Variante besonders in Sachen Härte. Es wird zwischen den beiden Endzonen auf einem 50 mal 25 Yards großen Feld gespielt. Die Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spielern, die an einem Hüftgürtel zwei Bänder (flags) tragen. Wird eines abgerissen, gilt dies als Tackle.