Flag Football: Deutsche Männer im Achtelfinale

SID 28.08.2024 • 15:48 Uhr Deutschland steht bei der WM im Flag Football trotz seiner ersten Niederlage im Achtelfinale. Die Mannschaft um Quarterback Benjamin Klever trifft am Abend auf Italien.

Europameister Deutschland steht bei der WM im Flag Football trotz seiner ersten Niederlage im Achtelfinale. Die Mannschaft um Quarterback Benjamin Klever unterlag Großbritannien am Mittwoch im finnischen Lahti 20:34 und wurde in der Gruppe C Zweiter. Die Briten sicherten sich nach drei Vorrundenspielen vor dem deutschen Team ungeschlagen Rang eins.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Abend (19.15 Uhr MESZ) trifft die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) in der Runde der besten 16 auf Italien, Gewinner der Staffel E. Das AFVD-Team von Nationaltrainer Florian Berrenberg hatte am Dienstag zum Auftakt Schweden (42:25) und Georgien (60:0) klar besiegt.