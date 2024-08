Flag Football: Deutsche Teams dominieren zum WM-Auftakt

Männer und Frauen gewannen in Lahti am Dienstag ihre insgesamt vier Partien.

Vier Spiele, vier Siege: Die deutschen Mannschaften haben zum Auftakt der WM im Flag Football groß aufgetrumpft. Das Männer-Team um Quarterback Benjamin Klever ließ im finnischen Lahti zunächst Schweden keine Chance (42:25), danach feierte der Europameister ein ungefährdetes 60:0 über Georgien. Im letzten Vorrundenspiel geht es für die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) am Mittwoch gegen Großbritannien (10.30 Uhr).

Ebenfalls souverän erledigten die AFVD-Frauen im Pajulahti Olympic Training Center ihre ersten beiden Aufgaben. Einem 56:14 gegen Polen ließ der Weltranglistenachte am Abend ein 36:18 gegen Brasilien folgen. Am Mittwoch warten noch Duelle mit Japan (13.00) und Finnland (19.15).

Beim Saison-Höhepunkt der Sportart, die 2028 in Los Angeles erstmals olympisch sein wird, treten die Männer zunächst in acht Vierergruppen an, die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein. Bei den Frauen gibt es drei Fünfer- und zwei Viererstaffeln, die besten drei Mannschaften pro Gruppe sowie der beste Vierte kommen weiter.