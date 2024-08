Nächstes Sabally-Duell geht auch an Nyara

Mit New York Liberty setzt sich die Berlinerin erneut gegen die Dallas Wings um Satou Sabally durch.

An einem frustrierenden Abend hat Nyara Sabally auch das zweite Schwesterduell binnen drei Tagen in der US-Basketball-Profiliga WNBA gewonnen. Mit New York Liberty siegte die Berlinerin 79:71 gegen die Dallas Wings um Satou Sabally, hatte aber große Probleme.