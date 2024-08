Sabally-Duell in der WNBA: Satou glänzt, Nyara siegt

SID 21.08.2024 • 10:34 Uhr Die Berlinerin kommt als Topscorerin der Dallas Wings auf 24 Punkte und vier Steals.

Satou Sabally hat in der US-Profiliga WNBA stark aufgespielt, im ersten "Sister Act" der laufenden Saison gegen ihre jüngere Schwester Nyara auf dem Basketballparkett aber klar den Kürzeren gezogen. In ihrem erst zweiten Saisoneinsatz unterlag die 26-Jährige mit den Dallas Wings 74:94 bei New York Liberty.

Wegen einer Schulterverletzung hatte Satou Sabally die ersten 25 Saisonspiele verpasst und war im vergangenen Monat in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris erstmals seit Februar wieder aufgelaufen. In der Nacht zu Mittwoch kam die Topscorerin der Wings auf 24 Punkte und vier Steals. Bei ihrem WNBA-Comeback vier Tage zuvor gegen Connecticut Sun (91:109) hatte die Berlinerin 20 Zähler verbucht.

Im ersten Aufeinandertreffen nach dem Highlight in Paris, wo die Sabally-Schwestern mit dem deutschen Nationalteam einen ausgezeichneten siebten Platz belegt hatten, sammelte Nyara für den Vizemeister aus New York fünf Punkte. Ihre Liberty-Teamkollegin Leonie Fiebich, ebenfalls bei den Sommerspielen dabei, blieb ohne Korberfolg, gehörte aber zur Startformation.