Saballys Ziel mit New York Liberty? "Championship gewinnen"

Als erstes Team löste New York Liberty das Play-off-Ticket in der US-Profiliga WNBA, steht vor dem Endspurt in der Hauptrunde an der Spitze der Tabelle. Da kann es für die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally mit ihrem Klub nur ein Ziel geben. "Wir wollen eine Championship gewinnen dieses Jahr und ich finde, es ist auch echt möglich mit der Squad, die wir haben", sagte die Berlinerin Sport1.

Zum Squad, also dem Kader, gehört mit Leonie Fiebich eine weitere Deutsche. Beide gehörten bei den Olympischen Spielen zum deutschen Aufgebot. "In unseren Fall ist auch extrem cool, dass wir das zusammen erleben durften", so WNBA-Rookie Fiebich. Es sei außerdem in New York ein Luxus, "jemanden zu haben, dem man einfach jederzeit die dümmste Frage stellen kann".