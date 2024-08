Schwangerschaftszoff eskaliert! US-Star verklagt WNBA

Aces-Trainerin Hammon von WNBA gesperrt

Aces weisen Anschuldigungen zurück

Hamby überzeugt auch bei den Sparks

In der vergangenen Saison bestritt Hamby alle 40 Spiele mit den Sparks, die es nicht in die WNBA-Playoffs schafften. In ihrer zweiten Saison in Los Angeles kommt sie bislang auf durchschnittlich 19,2 Punkte und 10,0 Rebounds.