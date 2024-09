Bestwert von Fiebich: New York mit perfektem Play-off-Start

In ihrem ersten Endrundenspiel in der WNBA setzte die 24-jährige Leonie Fiebich ein absolutes Glanzlicht.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit einem Karrierebestwert von 21 Punkten ihr Team New York Liberty in den Play-offs der US-amerikanischen Profiliga WNBA zu einem deutlichen Auftakterfolg geführt. An der Seite ihrer Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally (zwei Punkte, sieben Rebounds) feierte Topscorerin Fiebich in ihrer Premierensaison mit dem Vizemeister ein 83:69 (38:30) gegen Atlanta Dream.