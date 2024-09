Sabally mit Dallas aus dem Play-off-Rennen

Alle Hoffnungen sind dahin: Satou Sabally hat in der WNBA mit ihren Dallas Wings keine Chance mehr auf ein Play-off-Ticket. Durch ein 77:92 beim direkten Konkurrenten Chicago Sky kann es das Team um die deutsche Basketball-Nationalspielerin nicht mehr in die Meisterrunde der US-Profiliga schaffen.

Dallas hatte zuletzt in der Tabelle durch drei aufeinanderfolgende Siege Boden gutgemacht, doch die Pleite in Chicago war nun ebenfalls die dritte in Serie, rechnerisch geht nichts mehr. Fünf Hauptrundenspiele stehen noch aus.