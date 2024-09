Sabally und Fiebich starten in die Play-offs

Die Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich dominierten mit New York Liberty in der regulären Saison. Nun aber wird es aber ernst.

Mit der besten Ausgangsposition und viel Selbstvertrauen nach einer ganz starken regulären Saison starten die Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich in die Playoffs der US-Profiliga WNBA. Gegen Atlanta Dream fällt für New York am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) der Startschuss für die heiße Saisonphase.

Hauptrundenprimus New York (32 Siege in 40 Spielen) hat Heimrecht in den entscheidenden Partien der Play-offs. Allerdings muss das Team gleich voll da sein: Das Viertelfinale wird im Modus Best-of-three ausgespielt, nach zwei Niederlagen ist also Schluss. Schlechtes Vorzeichen: Bei Atlanta, Achter der regulären Saison, verlor Vizemeister New York in der Nacht zu Freitag im letzten Spiel der Hauptrunde mit 67:78.